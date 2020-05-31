中美關係緊張　台國防智庫：「兩峽三海」將成戰場中心

據台媒中央社今天（31日）報道，台國防安全研究院（國安院）日前發佈「美軍戰略機動確保區域安全」國防安全實時評析，評估解放軍在南海區域兵力投射日趨頻繁，導致印太區域呈現疫情、戰備皆升温狀況，未來兩峽三海（宮古海峽、巴士海峽，東海、南海、菲律賓海），將成戰場中心。

台國防智庫日前表示，隨着中共擴軍，未來兩峽三海（宮古海峽、巴士海峽，東海、南海、菲律賓海），將成戰場中心。 （台防部提供）

台國安院進一步指出，印太區域隨中國遠洋海軍的擴大，地緣戰略上呈現陸海權撞擊架構，在疫情依然肆虐、中共兵力投射日趨頻繁情況下，印太區域呈現疫情與戰情皆升温的局勢，特別是在南海區域，中國進行島礁建設、部署戰略核潛艦，及宣布西沙行政區等措施，北京在南海軍事化、核武化、內政化的「三步走」政策，不僅區域安全與穩定受影響，甚至也衝擊全球核戰略的平衡。美國維持區域安全主要政策工具之一的航空母艦打擊群（Carrier Strike Group, CSG），日前因疫情感染或在塢維修，當時印太區域缺乏正規航艦輪值，而目前美國航艦已強勢回歸，也結束印太區域兵力真空的狀態。

中國國防部5月28日證實，根據年度試驗計劃安排，解放軍海軍正在安排山東艦進行海上試驗，結合開展相關科目訓練。（資料圖片）

台國安院說明，美國目前擁有的戰力是11艘航空母艦等，依照任務需求配賦於太平洋、大西洋兩大艦隊，並彈性編組為不同規模的打群；航艦本身的作業維持是以三年周期進行，包括保養、維修、以及輪替部署（rotates deployment），美國海軍一般保持50%航艦執行戰備，另外50%則進行定保或大修；執行戰備任務的航艦，主要展開方向為印太的第7艦隊、第3艦隊（本土）、大西洋的第2艦隊、以及波斯灣的第5艦隊。

台國安院另指出，美軍駐防關島的B-52轟炸機移防回美國本土後，接連以B-1B超音速轟炸機批次進入東海、南海，展機動部署能力。

台國安院強調，美軍在反制中國海空擴張的戰略思考，是以「外線作戰」多兵機動進行多方向制壓；地緣戰略上，則以台灣北部的宮古海峽、南部的巴士海峽，以及中國東海、南海、菲律賓海為主，形成「兩峽三海」的戰場重心，此一陸海權的競爭，對於後疫情時期的國際政治與區域安全的發展，也將是關鍵影響的要素。