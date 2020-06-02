台灣自製「勇鷹」教練機首次曝光　「試滑」引民眾圍觀

據台媒報道，台灣自製的「勇鷹」高級教練機今日（2日）9時實施跑道「滾行測試」，國防部出動大批人員嚴密監控，但高級教練機首度曝光「試滑」，仍吸引不少民眾在圍欄後圍觀。

據《自由時報》報道，在6月下旬首次試飛的勇鷹高級教練機，連日來實施連串測試，在進行各項地面靜態測試後，2日上午首度在清泉崗基地進行跑道滾行測試。在眾人的注目下，測試機逐漸加速、平穩滑行，最後安全地在跑道上剎停，成功完成試滑。

據透露，漢翔公司研製的「勇鷹」高教機測試進度正常，也未受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，在首飛前還會進行包括高速滑行在內的2至3次滑行測試。

勇鷹教練機亮相，蔡英文（左）出席出廠典禮。（台灣總統府）

勇鷹高教機在首飛前，空軍已出動兩架IDF戰機多次進行首飛航路試飛及測評，當天也擔任伴飛及空中攝影任務。報道指，首飛科目不會太複雜，只是簡單的基本起降，全程不收起落架，在清泉崗空域繞圈飛行，飛行高度也會有所限制。

勇鷹高教機於2018年3月完成設計審查，初期生產4架原型測試機，包括試飛用的A1及A2機，還有結構測試的的T1及T2機，同年6月1日，A1機上架組裝後去年9月完工出廠，並由蔡英文命名為「勇鷹號」。

漢翔公司預定在2026年前，交付空軍66架勇鷹高教機、26套地面輔助訓練系統，包含16套任務計劃系統、3套基本飛行模擬器、1套全功能飛行模擬器、1套地面即時監控系統及1套飛行訓練管理系統等。

雖然標榜自創，但勇鷹高級教練機，並非台灣自己設計、全部自主研發的教練機，它是改良自台灣IDF雙座型戰機的教練機，把戰機的雷達、超音速的後燃器、武器內艙等全部拔光，重新設計沒有飛彈掛架的主翼，優化尾翼部位等。

眾所周知，IDF戰機也非台灣獨立設計，是由美國通用動力（GD）公司協助台灣設計。發動機也是，由美國Garrett AiResearch公司協助台灣發展TFE1024-70發動機，電子配備則是美國西屋電氣（Westinghouse Electric）協助發展，主要武器天劍2型主動中程空對空導彈，用的是摩托羅拉（Motorolla）的導引頭，因此若說IDF是純粹台產戰機就有些牽強。

（綜合報道）