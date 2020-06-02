台海基會前秘書長：若蔡英文把和平當籌碼將是民主制最大諷刺

新冠肺炎疫情以來，兩岸關係非但未曾緩和，反有嫌隙日益增大的趨勢。日前，大陸全國人大委員長栗戰書於《反分裂國家法》15周年座談會上，就強調大陸不放棄非和平方式尋求兩岸統一，種種迹象都讓人對台海情勢不容樂觀。 台灣海基會前秘書長陳長文在台媒《聯合報》上撰文，其認為蔡英文政府如不願將長治久安當作執政理念、把台灣人民的幸福生活放到賭桌上當籌碼，是實施民主制度的台灣最大的諷刺。

陳長文說，在兩岸官方民間對撞之時，一向被視為鷹派的解放軍退役少將喬良發表文章稱「台灣問題的本質是美中問題」、「一切事業都必須給實現民族復興讓路，包括台灣問題的解決」，陳長文認為，喬良的發言與北京過去的立場有很大的不同，對台灣來說，一則以喜，一則以憂。

陳長文（圖中）撰文稱民進黨政府絲毫沒有「避戰」的努力。（中央社）

陳長文分析，若喬良的文章是得到北京的「默許」，那麼至少顯示出大陸當局是理性的，仍分得清輕重緩急。雖然「武統」仍是北京對台兩手政策的重要籌碼，但北京更考慮的是「武統」不是做不做得到，重點是劃不划得來。他認為，喬良指出的一個重點在於，對大陸來說，14億人的幸福生活凌駕任何目標之上，因此迄今北京仍認為「武統」未必划得來。

然而，陳長文也表示，喬良的論述也說明兩岸雖不必要發生全面性戰爭，但仍可以「適度動武」。配合近日有媒體報道，大陸軍方以奪取東沙島作為演習劇本，代表民進黨政府的仇中作為已讓北京不得不考慮以有限度的動武作為響應。

陳長文認為，民進黨政府如今的思維與喬良剛好相反。當北京已慎重考慮有限度動武時，民進黨反而更加訴諸國際繼續逼迫大陸，將仇中置於最優先順位。他強調，蔡英文身為領導人應盡力避戰，但蔡卻在選後接受BBC訪問時說台灣不避戰、甚至說北京入侵台灣損失將很巨大；而台灣外交部長吳釗燮近日亦主動表示北京在通過「港版國安法」後，下一步極有可能就是針對台灣。陳長文稱，相關說法看不到任何想避戰的意思。

陳長文認為，大選結束後，選前的仇中戰術應見好就收，回歸理性務實給兩岸人民「和平紅包」。否則，民選總統不將長治久安視作執政理念，不願以和平、安定、繁榮作為兩岸關係發展的最高指導原則，將是台灣施行民主制度以來的最大諷刺。

特朗普治下的美國內外交迫，很有可能給台灣帶來負面影響。（AP）

與之相關，大陸廈門大學台灣研究院政治研究所所長陳先才也在「美麗島電子報」發文表示，在中美博弈加劇背景下，民進黨政府持續的親美抗中，台灣必然會成為北京反制美方的戰略突破口。對大陸來說，儘管長期以來沒有辦法完全去除美國介入台海，但台海危機或兩岸軍事衝突的爆發，或許將不可避免成為中美博弈的產物。

對民進黨政府以及蔡英文來說，如何緩解兩岸關係在近年來的摩擦、進而才能有更大的心力處理台灣內部的社會不平等、公平正義等各項問題，應是接下來的重要任務。當美國在新冠肺炎疫情中又遭遇到種族歧視、暴力示威、制裁香港與退出WHO等問題時，台灣是否還要一面倒向美國、是否還要「引火上身」，值得蔡政府深思。