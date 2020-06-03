【美國示威】江啟臣：特朗普與民為敵　蔡英文應嚴正關切

美國一名非裔男子遭方壓制隨後身亡，引發民眾示威，美國多地發生騷亂，美國總統特朗普（Donald Trump）更有意出動軍隊鎮壓。 對此，國民黨主席江啟臣在6月3日通過Facebook表示，特朗普「以暴制暴」不惜「與民為敵」，恐將背離民主、自由、人權等價值，此時台灣倘若緘默，又如何與先前對中共、港警打壓民主運動的抨擊，保持一致立場？江啟臣籲，蔡英文應對美方處裏抗爭的手法表達嚴正關切，同時應盡一切可能保障僑胞安全。

「美國創造過許多典範，但美國不是天堂。」 江啟臣表示，他自己過去在美國唸書時，就見證過美國族群衝突、貧富差距等問題嚴峻難解，也不時困惑，這麼一個社會科學發達的國家，竟縱容各種社會問題如此惡化？江啟臣說，這次一名白人警察執法過當，造成非裔嫌疑人窒息死亡的悲劇，延燒到美國五十幾個城市的群起抗爭。不管是死者生前哀號「不能呼吸」的那幾分鐘，或是各地抗爭的畫面，都觸目驚心。江啟臣認為，這起危機背後，有美國長期族群隔閡與不信任的問題，以及疫情與經濟衝擊，對非裔族群的生存造成壓迫。

然而，江啟臣指出，令人錯愕的是，特朗普面對眼前危機，卻拿出「以暴制暴」的強硬立場，高喊不惜派出軍隊，甚至為了在白宮前拍照，不惜動用催淚瓦斯、閃光彈、橡膠子彈驅散和平示威者，更是引起公憤。江啟臣說，當目睹這一切，有時不禁懷疑，這是我們曾經景仰、效法的美國嗎？

對於美國爆發的示威抗議，國民黨主席江啟臣認為，若台灣緘默，如何與當時抨擊中共、港警打壓民主運動時，保持一致立場，呼籲蔡英文應關切美國。（中央社）

江啟臣說，國際上講究實力，也要講是非，美國長期以來能領導世界，靠的不只是經濟軍事強權，更是價值承諾，台灣長年「親美」，也是基於對民主、自由、人權價值的信念共享，而非盲目選邊。江啟臣表示，如果在特朗普政府背離這個價值基礎的當下，我方選擇噤聲緘默，將如何能贏得國際尊重？又如何能在抨擊中共、港警對民主運動的打壓時，保有立場一致的理直氣壯？

江啟臣表示，就連長年與美交好的歐盟，都嚴詞抨擊美國警方濫權，呼籲限制武力使用，他也以國民黨主席的身份，籲請蔡英文，基於中華民國憲法的價值承諾，對美方此次處理抗爭的做法表達嚴正關切，同時，也要請台灣外交部、僑委會，盡一切可能保障僑民安全，並提供各種必要的協助。