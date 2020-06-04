國民黨：12年前蔡英文曾反對派消費券　打臉今日蔡政府振興券

民進黨政府為了因應後疫情時代的振興需求，提出「三倍振興券」政策，民眾給付新台幣1,000元（新台幣，下同，約合259港元）后，可換得面額3,000元的「三倍券」供實體消費使用。 不過，國民黨在6月4日指出，蔡英文2008年面對馬英九政府發放的消費券，曾批評「發券行政成本高，不如直接給予民眾現金快速有效」，蔡英文當年的批評，放在現在蔡政府三倍券，毫無違和感，蔡英文簡直是「跨時空打臉」。

國民黨文傳會王育敏通過新聞稿表示，蔡英文2008年11月19日在Facebook以「消費券政策大轉彎證明民進黨主張的正確性」為題發文，共分四點，其中第二點更明白表示：發放消費券行政成本高，且從決策到執行的作業時間較長，更有必須防偽等問題，而且容易產生「以券變現」的亂象，不如改採取退税及補貼弱勢的方式，直接給予民眾現金，更加快速有效。

王育敏強調，上述12年前蔡英文的說法，完全可套用到今日蔡政府推出的振興券上，打臉聲音清脆響亮，如振興券決策時間拖太久，如蔡英文所言「延遲數月後，政策方向才又大轉彎，已經錯失減緩景氣衰退的黃金時機」；也同樣有防偽問題，「以券變現」更是花招百出，被大眾廣為討論，真正實施上路後必然亂象頻傳。

王育敏強調，當年蔡英文說「近來的經濟政策充滿隨機性，想到哪做到哪，既雜亂無章也缺乏方向感，也沒有通盤的財政評估及規劃」，完全神預言今日蔡政府紓困亂象，也請蔡英文反省檢討，在野、執政不能有雙重標準。