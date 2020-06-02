【新冠肺炎】台消費券7月15日上路　市民可用一千台幣購三千服務

為提振遭新冠肺炎衝擊的經濟，台灣方面推出經濟振興政策，為民眾發放「振興經濟消費券」（簡稱振興券或消費券）。台灣行政院6月2日召開「振興券方案記者會」，行政院長蘇貞昌推出被命名為「三倍券」的消費群，要民眾以新台幣1,000元（新台幣，下同，約合259港元）的消費，換取新台幣3,000元價值服務。該政策將於7月15日正式上路。

在行政院長蘇貞昌的介紹之下，「三倍券」閃亮登場。（譚英瑛／多維新聞）

蘇貞昌、行政院秘書長李孟諺、發言人丁怡銘、政務委員龔明鑫、唐鳳、經濟部長沈榮津等人於台行政院召開記者會，向台灣民眾說明振興券方案的最新進度與政策細節。蘇貞昌表示，之所以將「振興券」命名為「三倍券」，因為「讓你一千變三千」，而且「你一定要用，不然（2020）年底就失效了」。

不能用於購股票、繳税

蘇貞昌說，「三倍券」除了一般國民外，具有台灣居留權的15萬名外籍配偶也可索取，甚至只要是在2020年底出生的新生兒也都可領取。至於如何領取「三倍券」，蘇貞昌指出，振興券比「口罩」還好領，可赴郵局、超商或採行信用卡、電子票證、電子支付等方式索取。

雖然蘇貞昌表示，「三倍券」可用於「吃喝玩樂買」等消費上，但仍有一些花費上的限制，像是不能用於添購股票、電商網購、繳税、繳罰單、買煙、付信用卡費、禮券與儲值等性質消費上，畢竟這類消費將違反「三倍券」要人民「限期消費」的政策本意。

本次「三倍券」領取方式也相當多元，從實體券到提供信用卡、電子票證、電子支付的綁定領取法。（台灣行政院提供）

針對台灣約120萬的中低收弱勢者，台灣行政院也直接匯入新台幣1,000元至他們個人戶頭，讓這群人也可享有使用「三倍券」的機會。而對收受「三倍券」的商家來說，蘇貞昌指出，商家收到「三倍券」一週後，即可前往銀行換取現金且「兑領不限到年底」，但商家亦可以將「三倍券」繼續換取生產所需的原物料等。

至於振興券所帶來的經濟效益，沈榮津表示，政院估計本次「三倍券」可為台灣帶來新台幣1,000億的效益。

「三倍券」使用時間介紹。（譚英瑛／多維新聞）

面對媒體詢問「三倍券」的防偽措施，蘇貞昌表示，「三倍券」一定會有防偽措施，並將交由中央印製廠印製，但未提及防偽等相關實體「三倍券」等設計細節，僅說會非常慎重看待「三倍券」印製細節，並將防偽規格拉到最高級。台灣內政部長徐國勇則表示，「三倍券」為趨近於貨幣的「完全有價證券」，故若有人涉及 「三倍券」 偽造，將可依循現行《刑法》處理，絕無法外漏網之魚。

本次「三倍券」領取管道比照先前「口罩實名制」，將可在超商索取「三倍券」，但台灣人民促進會認為，將「三倍券」發放工作交由給便利超商讀取民眾健保卡來索取，恐衍伸出個資外泄等個資不當應用等問題。對此，唐鳳表示，如果業者沒有醫事人員所使用的卡片，基本上健保卡不會被讀取到個人用藥、診療紀錄等，僅會在超商熒幕出示「身分證前兩碼與後一碼」，「超商只是提供一個讀卡機與一個熒幕而已」。

唐鳳表示，台灣政府對於人民的消費細項「一點興趣都沒有」，只想知道人們在「三倍券」綁定電子票券、信用卡後，有真的消費到新台幣3,000元，使政府能夠退回新台幣2,000到個人手上；至於電子支付商家是否藉機蒐集個人消費記錄，唐鳳則說，「那就希望你詳閲說明書」。