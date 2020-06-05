台民調：四成民眾滿意蔡蘇體制　抗疫表現陳時中滿意度79.3%最高

針對日前蔡英文宣示就職與蘇貞昌內閣改組，台灣「品觀點民調中心」6月4日公布民調指出，43.3%台灣民眾對於台總統蔡英文與閣揆蘇貞昌留任多數閣員的決定表示滿意；至於各部會首長在本次抗疫的表現，調查指出，以衛福部、交通部、經濟部和內政部的防疫表現讓民眾最有感，其中又以衛福部部長陳時中的滿意度79.3%最高。

隨着台灣內部疫情逐漸穩定，政府將於6月7日鬆綁部分防疫規範，像是恢復台鐵與高鐵的列車餐飲服務、北部四縣市（北北基桃）政府也針對大眾運輸工具戴口罩政策進行某種程度的鬆綁。民調指出，有79.3%的民眾對衛福部長陳時中擔任防疫指揮官的表現感到滿意，不滿意僅有9.2%；至於由經濟部長沈榮津規劃的防疫紓困措施，有38.6%民眾感到滿意，不滿意者僅有26.5%。

各部會首長在本次抗疫的表現，調查指出，以衛福部、交通部、經濟部和內政部的防疫表現讓民眾最有感，其中又以衛福部部長陳時中的滿意度79.3%最高。（中央社）

另就主責台灣交通運輸與觀光產業的交通部長林佳龍在防疫期間的表現，調查指出有32.3%民眾表示滿意，不滿意者則僅有28.2%，而民眾對於該部「暫停兩岸航線」與「強制鐵公路上車戴口罩」政策印象最深刻。

至於蘇貞昌內閣些微改組部分，有43.3%台灣民眾對蔡英文與蘇貞昌留任多數閣員表示滿意，不滿意度則有24.9%，不過進一步交叉分析數據發現，40歲以下的民眾不滿意度低於10%，但50歲以上對於內閣的不滿意度則上升至40%，這數據更有地域分別，不滿意的區域以高屏地區58.1%最高，其次則是東部離島地區45%；若以教育程度來進一步分析數據，以國小及以下程度的民眾最不滿本次內閣改組，不滿意度達到49.3%。

本次民調由「品觀點民調中心」進行，並於5月27日至29日對台閩地區年滿20歲以上有投票權的選民為調查範圍進行「線上網路調查」。本次調查回收1,068份的有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差在±3%以內。