【罷韓成功】率領市府團隊鞠躬感謝支持者　韓國瑜：選舉不公不義

根據台灣中選會公布的數字，高雄市長韓國瑜罷免案在截至下午6時，已有超過93萬票同意票數，遠超57萬票數的門檻，不同意票數只有約2.4萬票。 韓國瑜在下午5時許率領市府團隊現身四維行政中心並發表演說，韓國瑜與眾人一同鞠躬，並提到對於被罷免一事有兩個感謝、三個遺憾及一個祝福。

韓國瑜率領一眾局處長向支持者鞠躬。（聯合新聞網）

韓國瑜表示，第一個要感謝的是2018年時的89萬名高雄市民，令他有機會為高雄市政打拼服務努力，同時亦感謝市府團隊「我以執政團隊感到光榮驕傲，相信廣大高雄市民朋友對執政團隊是肯定的，我一鞠躬向團隊感謝。」韓國瑜又指，要除了當年的89萬名高雄市民外，還要感謝罷免案沒有出來投票的130萬名朋友，「感謝他們認同這場選舉是他們沒辦法接受，甚至有人認為是場不公不義選舉沒有出來投票。」

韓國瑜其後指，遺憾之一是執政民進黨幾乎將所有心思全部集中在「罷韓國家隊」，集中央政府力量跨各部會買通媒體、網軍，「全心全意鬥爭，這是我非常大遺憾。」韓國瑜又稱，市府團隊戮力以公，執政期間許多政策執行推動是全台第一，但卻不停遭人抹黑扭曲造謠中傷，「我也希望所有好朋友給我們高雄市府團隊一個公平評價，這是我第二遺憾。」至於最大的第三個遺憾，就是高雄未來唯一一條路國際化道路、雙語教育、照顧弱勢族群推動市府招商引資等，無法在其帶領的市府團隊繼續執行。

同此罷免韓國瑜的票數遠遠拋離不同意票數。（中央社）

韓國瑜發表演說時雙目微紅，語帶哽咽。（TVBS截圖）

韓國瑜在最後表示，高雄市南台灣最重要城市，期待下一任市長一樣能夠讓高雄市政蒸蒸日上，讓高雄市民安居樂業，發自內心祝福高雄市能夠成為一個偉大光明開朗復甦的城市，並且祝福高雄全市280萬市民，能讓高雄在全台灣、全世界一樣耀眼。

晚間，韓國瑜又在Facebook發千字文抒發心境，他說，選舉就像比賽一樣有勝負輸贏，但是對作為政府頭家的人民而言，真正的勝負輸贏卻是在選舉落幕之後才真正開始。他虛心接受每一場選舉的結果，未來他無論有沒有工作、是否在任何職務上，只要能力所及、能為高雄盡一分心力，一定會為高雄鄉親出力。

韓國瑜還說，他希望高雄市民是最後的贏家。對於那89萬2545張期盼高雄崛起的選票、以及千千萬萬在這2年內對他寄予厚望的好朋友們，他要誠摯地致上最深切的謝意與歉意。

（綜合報道）