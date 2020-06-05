【罷免韓國瑜】投票日前夕　韓國瑜FB訴衷腸：坦然接受結果

高雄市長韓國瑜罷免案即將於6月6日登場，在投票前最後一日，韓國瑜在Facebook貼出短片，感謝市府團隊的付出。他還貼文中稱，「無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。」

據台媒報道，韓國瑜6月5日晚間上傳一段「高雄有你們真好」影片。他說，這500多天以來，高雄市政府各個局處首長、以及每一位幕僚同仁，大家任勞任怨、日夜堅守崗位，為市民朋友提供最好的服務，「身為市長，我深深以這個團隊感到光榮、感到驕傲。」

韓國瑜表示，「仰不愧於天，俯不怍於民」是高雄市政府團隊秉持的唯一信念，每一位同仁都是市府不可或缺的英雄，大家的努力集結在一起，讓這座城市逐漸蛻變，開始發光發亮

韓國瑜也在影片中提到，身為高雄市長，他以這個市府團隊為榮，他相信廣大的高雄市民朋友也一定可以感受到，過去這1年半整個市政府團隊的努力是可以被看見的，「高雄市政府要做的事情還有非常的多，我希望這個團隊能夠繼續為高雄市民朋友無怨無悔地來打拚，謝謝我們3位副市長，謝謝我們局處長，在過去這1年半可以看得出來，你們是最棒最棒的優質團隊」。

韓國瑜指，「無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。」（Facebook）

韓國瑜感謝高雄市民給他們機會為大家服務，也感謝所有局處首長、同仁幕僚這一路以來的付出，「無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。」

這次罷免案由民間組織「Wecare高雄」發起，投票時間為6月6日上午8時至下午4時。據悉，罷免若要通過，同意罷免票數必須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選民總數四分之一以上。本次罷免案高雄市選民總數為230萬362人，四分之一為57萬5091人，同意票若未達此門檻，罷免案即否決。

若罷免案通過，韓國瑜將成為台灣地方自治史上第一個被罷免成功的市長，中央選舉委員會7日內公告投票結果，韓國瑜解除職務，並於3個月內辦理補選，且韓國瑜4年內不得再選高雄市長。

（綜合報道）