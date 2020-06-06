【罷韓成功】最終同意罷免票數近94萬票　超過韓國瑜當選市長票數

高雄市長韓國瑜罷免案投票周六（6日）結束，中選會宣布高雄1823個投票所全數開票結束，同意罷免票達93萬9090票、反對罷免票2萬5051票，投票率42.14%。 韓國瑜成為台灣史上首位被成功罷免的直轄市長，且同意票數超過2018年他市長選舉得票數89萬2545票。

據悉，此次罷免投票選舉人數229萬9981人，過關門檻票數57萬4996票，實際投票人數96萬8330人，贊成罷免93萬9090票，反對2萬5051票，也就是說同意罷免得票率高達97.4%。

綜合台媒報道，結果出爐後，罷韓發起人「四君子」陳冠榮、尹立、張博洋、李佾潔發表感言。張博洋表示，「這是一個值得開心一個晚上的事情，明天市長韓國瑜可能會離開，被撕裂的高雄，我們必須用雙手去修護它，請不要責怪那些意見不一樣、曾經辱罵我們的人，他們也深愛著這個地方，但可能只是方式不一樣，可能只是遇到了只會教他們走捷徑，但是卻不會通往康莊大道的人。」

張博洋最後也送給韓國瑜一段話，「雖然我們罷免你，但是那是因為你不適合做市政，但是你仍然是台灣的公民，所以我們也邀請你，之後來高雄看看未來人民所打拚出來的新的高雄」。

「罷韓四君子」成員張博洋（右起）、尹立、陳冠榮與李佾潔隨後並召開國際記者會，感謝所有罷韓支持者一路陪伴、見證歷史。（中央社）

另一方面，韓粉看見韓國瑜下台相當不捨，有韓粉說，會繼續支持，無怨無悔。其中一名韓粉「杏仁哥」說，希望韓國瑜不要氣餒，不管下一步到哪都會繼續支持，不會離開。另一名鋼鐵韓粉雷郁媚說，支持一個對的人，就是無怨無悔，就算韓市長被罷免，也不影響韓市長在她心中的評價。

（綜合報道）