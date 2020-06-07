新冠肺炎｜台灣模擬推算：彼此接觸的兩人都戴口罩　可減7成感染

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，但在不少地方已逐漸放緩。世衛（WHO）在6月5日更新指引，建議各地政府要求民眾到可能有散播病毒風險的公眾地方時，應戴上口罩，阻止疫情擴散，是世衛在疫情出現以來，第一次做出相關建議。 在台灣，疫情指揮中心以數據模擬推算，得出若有8成民眾戴口罩，就能讓當地醫療體系安然渡過疫情，但若低於6成，則會造成當地病床不足。這項政策模擬推算也顯示，彼此接觸的兩人都戴口罩時，可以減少7成感染機會。

在台灣，疫情指揮中心以數據模擬推算，得出若有8成民眾戴口罩，就能讓當地醫療體系安然渡過疫情。（中央社）

台灣中央流行疫情指揮中心與台灣中研院合作「防疫新生活政策模擬」計畫。指揮中心發言人莊人祥今日表示，在全球COVID-19大流行威脅下，這是以數據模擬做佐證，以落實戴口罩或維持社交距離，養成防疫新生活的習慣。

研究依照台灣隔離病床數現有約3000張，模擬運算戴口罩服從度與醫療減災程度，結果只要全台民眾戴口罩服從度達8成，當地醫療體系可以安全渡過疫情，病床足夠使用，如果7成戴口罩，則醫療體系約可維持200天，6成以下就會病床不足。同樣地，在社交距離服從度也是類似結論，如果沒有戴口罩，就要維持室內1.5米，戴口罩就不用維持社交距離，也能達到防疫效果。

這項政策模擬推算顯示，彼此接觸的兩人都戴口罩時，可以減少7成感染機會，只1人配戴則可以減少4成5，社交距離1.5米能減少6成9感染。