【進場太遲】投資3百萬開口罩廠　山東男半個月內從暴富變巨虧

今年4月中旬，山東濟寧男子王剛（化名）與合夥人投資300萬（人民幣．下同）開設口罩工廠，10天內接到兩筆訂單，賺進30多萬利潤。他原以為可以很快回本，市場卻在4月底趨於飽和，其工廠除了接不到大訂單，口罩生產利潤亦顯著降低，面臨巨額虧損。

2012年，從銷售員做起的王剛，作為小股東，和合夥人在山東濟寧開了家無紡布袋廠。2016年開始主做外貿訂單，每年銷售額600多萬，利潤還算可觀。因為以前沒錢，今年34歲的王剛一直沒有買房，疫情發生前，靠這幾年做外貿攢下的50多萬積蓄，他在濟南看中一處二手樓，交了定金，計劃年後辦手續。

然而，新冠肺炎疫情打亂了王剛的買樓計劃。及至3月下旬，王剛的工廠復工，但當時國外疫情已爆發，根本沒有外貿訂單，國內需要無紡布袋的展會和活動亦都停辦。沒有訂單，工人就會流失，重新招聘、培訓都有成本，加上不少同行轉型生產口罩，「聽說賺了幾百萬」，於是他決定轉做口罩生產。

4月7日，王剛的口罩工廠辦好了營業執照。4月10日，他透過微信群組買來的4部二手口罩機到貨並經調試正常後，工廠開始了口罩生產。隨後，公司接到意大利110萬個一次性防護口罩的訂單。當時，過濾95%級的熔噴布每噸50多萬元，核算每個口罩成本0.9元，可售1.3到1.4元，但外貿公司要拿走一半利潤，因此工廠可從每個口罩賺得0.2至0.3元。最終，口罩順利通關，質檢也合格，兩天賺了20多萬元。

內地疫情緩和後，口罩需求量大減。（資料圖片）

看到商機的王剛，決定將4部二手口罩機賣掉，花200萬元採購了N95口罩機，加上改造無菌廠房的40萬，投資已達300多萬。緊接着，公司就接到一個製作30萬片口罩的訂單。王剛的工廠從每片口罩賺得0.5元，一天一夜就賺了15萬元。

令王剛沒料到的是，口罩行情會在半個月內急轉而下。國內疫情趨穩後，不少個人和企業還留有庫存，口罩的需求量也隨之減少。第二個大訂單後，王剛的口罩廠從4月底開始就再沒接過大訂單。王剛急忙在朋友圈發文，發動所有親戚朋友幫忙賣口罩，但效果甚微。到五一勞動節，王剛徹底失去信心，表示即便有訂單，考慮到利潤降低，已不可能收回成本。

業內人士：進場太晚9成無法回本

據業內人士觀察估算，疫情初穩後開始進場的口罩生產線投資者，90%都無法收回成本，尤其是購買了N95口罩機的，虧損百萬是家常便飯。在國內某口罩重鎮，一位開着瑪莎拉蒂的口罩業務員表示，後入場陷進去的不少，這些多是親戚朋友合夥投資，賠了錢，難免鬧矛盾。

（澎湃新聞）