台北市美國商會籲台開放美豬牛進口　台外交部：尊重專業考慮處理

由於瘋牛症、瘦肉精等問題，台灣至今未開放美豬、美牛進口。台北市美國商會（AmCham Taipei）6月10日公布《2020台灣白皮書》，指鑑於中美博弈漸成「新冷戰」局面，籲請美國政府強化與台灣經貿關係，尤其應積極評估推動台美雙邊貿易協議（BTA），解決美豬、美牛出口台灣等「誤會」。 對此，台灣外交部對《2020台灣白皮書》建議美國與台灣雙方務實處理肉類產品貿易議題、啟動BTA等內容，表示肯定。不過，台外交部又強調，有關美國肉品輸台議題，尊重台灣衛福部及農委會對食品安全及產業發展的專業考慮，會審慎處理。

美國商會指出，2019年提出82項建議中，有11項獲得解決，例如信息媒體、銀行、化粧品、人力資源、保險、藥物、科技、觀光等，並表示蔡英文政府由台國發會聆聽並解決美商提出問題，雙方有很好的關係。

台外交部對美國商會白皮書報吿表示肯定，將持續積極推動雙邊經貿協議。 （台灣外交部供圖）

美國商會呼籲美國政府，強化與台灣的經貿關係，並積極評估推動台美BTA協議，應排除美台之間的「誤會」，以增進兩國經濟和戰略利益，相關「誤會」就是指美豬、美牛出口台灣的議題，雙方都需要以務實態度面對。

美國商會指出，美國朝野上下對於中美互動感到失望，美國政府迫切尋求在印太區域的合作伙伴，「台灣非常適合擔任這個角色」。

對此，台外交部6月11日回應，表示對台北市美國商會發表《2020台灣白皮書》建議美國與台灣雙方務實處理肉類產品貿易議題、啟動BTA等內容，表示肯定。

台外交部強調，有關美國肉品輸台議題，外交部尊重台灣衛福部及農委會對食品安全及產業發展的專業考慮，並配合行政院跨部會協調平台機制的共識，將在遵循國際貿易規範，以科學證據為基礎的國際食安標準保障台人健康，併兼顧國內產業發展等原則下審慎處理。