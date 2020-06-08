日媒指罷韓成功有助台美軍事交流　台官方駁「與事實不符」

日媒《產經新聞》6月7日報道，高雄市長韓國瑜確定被罷免，將有助於促進台美軍事交流。針對《產經新聞》的報道內容，台外交部旋即於6月7日出面反駁，稱罷韓與台灣對外和軍事關係無涉。

《產經新聞》報道指出，韓國瑜之所以遭到罷免，因其僅僅當選高雄市長半年後，便開始準備2020年台灣總統選舉，被高雄市民視為「背叛」，而2019年在香港發生的示威活動及中美對抗的加劇，使台灣選民對中國的厭惡情緒加深，韓國瑜卻無法消除予人「親中」的印象。

高雄市長韓國瑜罷免案在6月6日揭曉結果，韓國瑜成為台灣首名被罷免的直轄市長。確定要被免除職務後，韓國瑜率市府團隊在高雄市政府四維行政中心發表談話，並鞠躬向市民及支持者表達感謝。（中央社）

報道引述民進黨高層的說法，指出美軍停靠在高雄港口的想法約於3年前浮現，但除了引發中國大陸不滿的情緒外，韓國瑜不情願的態度也是主因，最後導致美軍靠港高雄的可能石沉大海。

針對《產經新聞》借罷韓指涉台美軍事交流，台外交部7日出面駁斥，稱這次高雄市民針對高雄市長投票罷免，是台灣民主的一部份，過程和平，充分展現台灣成熟民主的一面。

台外交部指出，這次罷免投票的對象是地方政府層級，與軍事或對外關係無關，也不會影響台灣政府的政策。有關《產經新聞》報道引述部份人士說法，罷免成功有助台美軍事交流，這說法與事實不符。

美國在台協會（AIT）對此則無回應。