蔡英文將參與哥本哈根民主峰會　介紹「民主防疫台灣模式」

2020「哥本哈根民主高峰會」（The Copenhagen Democracy Summit）將在6月18日、19日展開。哥本哈根民主高峰會由「國際民主聯盟」（Alliance of Democracies）主辦，2019年台灣方面是由台外交部長吳釗燮主持演說，2020年則因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，改採視訊方式開會。 據悉，台灣總統蔡英文應邀出席，她將發表演講介紹「民主防疫台灣模式」。

台灣外交部6月11日表示，蔡英文應邀以「錄像」的方式參與6月18至19日第3屆哥本哈根民主高峰會視訊會議，屆時將向國際社會分享台灣防疫成果及民主經驗。

2020年蔡英文將應邀以「錄像」的方式參與6月18至19日第3屆哥本哈根民主高峰會視訊會議，屆時將向國際社會分享台灣防疫成果及民主經驗。（截自Alliance of Democracies）

台外交部表示，蔡英文演說將為會議第2天的首場，於台北時間6月19日19時10分開始，接續有美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）、澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）、歐盟執委會副主席喬洛瓦（Vera Jourová）等均以錄像或視訊方式與會。

台外交部說明，哥本哈根民主高峰會的主辦單位──國際民主聯盟是丹麥前總理及前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）於2017年成立的非政府組織，並倡議於2018年召開首屆哥本哈根民主高峰會，借鏈結全球民主社群成員，推動全球民主化運動的目標；透過各國政要、學者專家及民運人士的參與，該峰會近年已成為強化民主論述的重要國際論壇。

台外交部指出，外交部長吳釗燮也曾於2019年6月應邀赴哥本哈根與會並發表專題演說，獲得廣泛迴響。