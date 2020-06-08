【罷韓成功】許崑源輕生遭抹黑　江啟臣質問蔡英文：這是民主嗎？

高雄市長韓國瑜於6月6日（上周六）遭到罷免，隨後高雄市議長許崑源也跳樓輕生，消息一出震驚各界。事發後，一度有民進黨籍民代通過Facebook暗指許崑源涉賭，儘管該名民代已經刪文，國民黨主席江啟臣仍對於許崑源在網絡上遭遇的嘲諷表達高度不滿。 江啟臣在6月8日（周一）批評身兼民進黨主席的台灣總統蔡英文，不僅未對高雄市議長的死訊致哀，還放任黨內成員、網軍抹黑打壓。江啟臣質問，「人死了還要黑嗎？這是台灣的民主政治嗎？」

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江啟臣6月8日主持國民黨主管會報，由於適逢許崑源輕生，江啟臣在會議開始前，先率全體黨務主管默哀。接着，江啟辰表示，6月6日國民黨連續遭遇兩次重大挫折，包括韓國瑜遭到罷免，以及許崑源因而輕生，一夕之間讓國民黨瀰漫失望與哀傷，尤其對於許崑源的驟逝，相信大家和他一樣，心中充滿不捨、憂慮及憤怒。

江啟臣說，許崑源過世之前，記掛的不是家人，也不是個人身體，而是高雄的未來及發展，許深怕高雄走回頭路。但許崑源不幸身亡的第一時間，竟然看到民進黨議員用嘲弄的心態，來談論許崑源的離世，甚至躲在鍵盤後面的假帳號、網軍，還用卑鄙的文字、缺乏同理心的態度，以及污衊的訊息，繼續抹黑嘲弄這件不幸的事情。

國民黨主席江啟臣在6月8日主持主管會報，批蔡英文不僅未對高雄市議長許崑源的死訊致哀，還放任黨內成員、網軍側翼抹黑打壓。（洪嘉徽／多維新聞）

江啟臣表示，自己不禁納悶，針對這些假新聞、假帳號，民進黨政府要不要介入調查？同時，他也要嚴正呼籲蔡英文約束自己的同伴，約束自己的網絡側翼，政治或許可以激烈競爭，但不可以競爭到沒有人性，「人死了還要黑嗎？這是台灣的民主政治嗎？我們要這樣教育我們的下一代嗎？」江啟臣批評，面對高雄市議長的驟逝，蔡英文不僅未表達任何哀悼，還任由同伴、網軍側翼抹黑打壓， 「妳到底要什麼？」

國民黨主席江啟臣在6月8日主持主管會報，率黨務主管向輕生的高雄市議長許崑源默哀。（洪嘉徽／多維新聞）

江啟臣表示，這些接連的打擊，相信大家很沉痛難過，但國民黨必須把痛苦轉化成紀律，將哀傷化為前進的動力，為了許崑源，為了高雄，國民黨沒有等待的時間，如果繼續懷憂喪志，缺乏思考與運作，也只會親痛仇快，甚至如果不團結一致，將無顏面對建立國民黨這個百年政黨的前人，也難以吿慰許崑源在天之靈。

針對未來的高雄市長補選、高雄市議長改選，江啟臣表示，國民黨沒有退卻的空間，只能面對，希望國民黨成員跟支持者可以放下成見，團結一心，堅持理念，不能讓對手把勝利視為理所當然，他作為黨主席， 「一定會勇敢的挑起責任。」本周三（6月10日）他將率全體中常委及黨務主管赴高雄，不僅會到許崑源靈前致意，更會在高雄召開中常會，傾聽高雄在地心聲。

在高雄市議長改選方面，江啟臣說，他已與許崑源夫人見面請益，未來將盡速與高雄在地的國民黨籍市議員溝通討論，確保黨籍議員還有對國民黨友善的非黨籍議員，共同支持國民黨所提出來的人選。

至於高雄市長補選，江啟臣說，自己已於6月7日在高雄與韓國瑜見面討論，事後也緊急召開內部主管談話會，國民黨將持續鎖定適合的人選。然而，面對突如其來的變局，國民黨要有更多層次的思考以及評估，用更開放、彈性的方式討論整體的布局。這次的市長補選，是國民黨繼續關懷與經營高雄的重要支點，必須一起做好萬全的準備，一起面對。

另一方面，國民黨全黨的團結，近期似乎也出現動搖的迹象，包括曾代表國民黨參選基隆市長的謝立功，決定跳槽柯文哲的台灣民眾黨，出任民眾黨秘書長。另外，前台灣立法院長王金平更釋出風向，指台獨大老辜寬敏建議自己另行組黨。江啟臣此次在國民黨主管會報中也意有所指表示， 「這時間不是去談論誰要離開，或在這時候對國民黨落井下石，這樣的同志，離開也好。」