反擊日本｜台宜蘭縣議會通過提案：將釣魚島改名「頭城釣魚台」

日本沖繩縣石垣市周二（9日）對市議會提交行政區劃更名案，將釣魚島（台稱釣魚台，日稱尖閣諸島）行政區名由「登野城」改為「登野城尖閣」，引發台灣朝野關注。 對此，台灣宜蘭縣議會今日（11日）通過「將釣魚台更名為頭城釣魚台」臨時動議案，以捍衛管轄權，縣政府表示將研議辦理。

宜蘭縣議會早前製作台方的釣魚島門牌，由宜蘭縣長林姿妙（持咪高峰者）邀請總統蔡英文一同「登島」。圖中林姿妙右側着白衫者為提案更名「頭城釣魚台」的縣議員蔡文益。（Facebook）

由於台灣將釣魚島的行政區劃設在宜蘭縣頭城鎮大溪里治下，日方的更名行動引發宜蘭縣政府不滿，頭城鎮籍縣議員蔡文益在議會臨時動議，反制日方更名案，建議縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，此案在34席議員中，獲得29位議員連署，並在今日通過，將函請縣政府轉內政部備查。

蔡文益說，日本石垣市提案要將釣魚島更名，所有宜蘭縣民與頭城鎮民聽到都非常憤怒，明明釣魚島是中華民國宜蘭的，為了保護主權、漁權，他才提案，所以，政府要硬起來護主權、漁權，讓台灣人有光榮驕傲感。

早前周一（8日），宜蘭縣長林姿妙對於日方更名一事發表嚴正聲明稱，釣魚島是中華民國固有領土，且屬於宜蘭縣頭城鎮的轄區，她堅定捍衛釣魚島，也邀請中央與宜蘭捍衛釣魚島主權，盼總統蔡英文能為台灣發聲，與她一起「登島掛門牌」。

（綜合報道）