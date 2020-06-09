國民黨對釣魚島發五點聲明　強調主權在中華民國

日本沖繩縣石垣市議會研擬將釣魚島的行政區名稱由「登野城」改為「石垣市登野城尖閣」，導致台灣再次燃起「保釣爭議」。 國民黨通過新聞稿針對釣魚島發佈五點聲明，強調釣島主權屬於中華民國，日本中央和地方政府的任何作為，都無法改變此事實。

國民黨在當地時間6月9日針對釣魚島發佈五點聲明，內容包括強調主權屬於中華民國、馬英九時期確保了台灣漁民權益以及要求蔡政府不得再軟弱等。（洪嘉徽／多維新聞）

國民黨在聲明中指出，第一、釣魚島主權屬於中華民國，無論是從歷史文獻，還是從地理及法理觀之，殆無疑義。日本中央和地方政府任何的作為都無法改變這樣的事實。第二、1972年美國片面將琉球群島及釣魚島列嶼的「行政權」移交日本，風波至今未平，日本自始無權主張擁有釣魚島列嶼主權。

第三、馬英九執政時期，中華民國政府曾就對釣魚島列嶼主權提出嚴正且詳盡的中英文聲明，且在當時簽訂的《台日漁業協議》中，也堅持中華民國主權，確保了馬政府時期台灣漁民在釣魚台周邊捕魚的權益。第四、國民黨始終支持海內外各界就釣魚島列嶼歸屬我國及和平處理爭議之主張。

第五、民進黨再度成為中華民國執政黨後，無視日本公務船一再非法干擾驅趕我方漁民，又無法強硬維護主權與漁權，是可忍孰不可忍。國民黨嚴肅要求蔡英文和民進黨政府不可再軟弱，務必採取一切必要方式，維護中華民國在釣魚台列嶼的主權和漁權，以及台灣漁民人身安全，否則愧對國人。