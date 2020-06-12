台灣中科院昨晚試射新型導彈　料為天弓三型增程型防空導彈測試

台灣中科院周四（11日）晚在台東及屏東進行火炮射擊，並試射一枚新型導彈。外界認為這是測試天弓三型增程型防空導彈。 對此，中科院說回應指建購台灣自主國防武力，相關武器裝備研製、測試均依規劃執行，但不評論測試項目及內容。

據悉有近百名專家在現場觀測，並禁止一般市民靠近。（中央社）

據了解，按照此前行政院農委會漁業署公告的射擊通報，中科院在周四、周五（12日）、下周一（15日）及下周二（16日）的晚上7時40分到8時45分，在東南部海空域火砲射擊，範圍包括綠島、蘭嶼及恆春海空域，最大彈道高度為「無限高」。中科院事後指，此舉是依據國防部戰略指導與軍種作戰需求，執行各項武器系統研發、產製，以建購台灣自主國防武力，相關武器裝備研製、測試均依既定規劃執行。今次在台東地區執行測試，主要係配合研發進度需求辦理，但有關測試項目及內容「援例不予評論」。

台媒引述相關人士指，中科院當晚以天弓二型導彈改裝為靶彈，然後再以天弓三型增程型防空導彈進行作戰測試。天弓三型增程型防空導彈能在更高高度進行攔截，故通報中的最大彈道高度的說明上有特別註明是「無限高」。

天弓三型防空導彈。（資料圖片）

報道又提到，天弓三型防空導彈目前已在量產階段，中科院在此基礎上研製可以在更高高度進行導彈攔截、可在更遠距離擊毀敵機的增程型導彈，近年已進行多次測試，中科院內部亦對研測及完成時程抱持樂觀態度。事實上，中科院近年已多次進行被稱為「強弓專案」的天弓三型增程型防空導彈驗證，去年和今年4月都曾從台東發射靶彈，並從屏東九鵬基地發射導彈攔截成功。

（綜合報道）