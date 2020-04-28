傳台試射1500公里射程導彈　台專家：可直攻大陸基地打亂攻台節奏

據台灣媒體消息，台灣軍方近日試射了射程達1500公里的「雲峰」中程導彈，並將進入量產階段。 台灣軍方智庫學者稱，這一陸地攻擊型巡弋導彈可以直攻中國大陸軍事基地，擾亂對方攻台時的作戰節奏。

據《聯合報》報導，台灣國防部武器研發機構中山科學院近期發佈射擊通報，在屏東九鵬基地密集試射各式中程導彈與火箭系統。其中備受矚目的射擊通報，是本月14日及15日往北太平洋海域到宜蘭外海、距離300公里、彈道高度無限的警戒範圍，傳聞是中科院「擎天計畫室」試射「雲峰」中程導彈。

面對媒體查詢，中科院以各項武器研發測試均涉及國防機敏事項為由，不予評論。

台灣國防部智庫、國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲。（網絡圖片）

針對發展「雲峰」導彈對台灣軍事戰略的重要性，台灣國防部智庫、國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲接受《中央社》訪問時指出，就軍事防禦角度來看，發展「雲峰」有其必要。

他指出，發展「雲峰」的「目標不是殺傷敵人，而是剝奪敵人的作戰能力」，主要攻擊敵人的機場、港口、指揮中心等具威脅性的目標。台灣堅持不會開第一槍，只有遭遇威脅才使用。外界推測，「雲峰」射程可能達到1500公里，可直攻中國大陸中部戰區的第二線，讓解放軍失去作戰節奏。

蘇紫雲解釋，在台海戰場的經營上，「雲峰」或其他陸攻型的巡弋導彈，是重要的不對稱作戰工具。在戰場管理上，中國大陸空軍對台灣威脅最大，因此若能夠攻擊對方的空軍基地，讓對方戰機無法採取計劃性的起飛行動，台灣防禦的成功率就能夠大大提高。

（聯合早報）