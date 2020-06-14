17萬Twitter帳戶遭指「為中國發聲」　但台灣選情為何「免疫」？

社交平台Twitter在2020年6月11日宣布移除了大約17萬個與中國政府有關的帳戶，理由是這些帳號以欺騙方式傳播了對中國政府有利的資訊，涵蓋新型冠狀病毒、香港示威、台灣等議題，其中2萬3750個屬「高度活躍」帳戶，另外15萬個帳戶僅負責轉發和讚好活躍帳戶所發表的帖文。

協助Twitter分析這批假帳戶的澳洲戰略政策研究所（ASPI）也發布了一份相關的研究報吿，透過分析Twitter與Facebook上與中國政府有關聯的帳戶，發現這些群體所發動的網絡行動主要透過發布中文內容，來影響海外的華人社群。

而這非Twitter第一次移除與中國政府有關的帳戶 。先前，Twitter曾在2019年8月移除了約1000個與中國政府有關並專注於抨擊香港示威者的帳戶，而之後Twitter又在2019年9月間移除了4301個帳戶，理由是這些帳戶「試圖在香港的示威活動中挑撥、製造不和」。對此，中國官媒環球時報曾在9月25日發表文章揭露Twitter副總裁Collin Crowell和「亂港分子」黃之鋒、何韻詩、羅冠聰等人的合影，藉此批評Twitter其實已經預設政治立場。

而Twitter「封殺」帳戶的決定被中國網民認為這是西方自媒體平台所顯露的「雙重標準」，它們只會移除支持中國政府、說好話的帳戶，但對於存心「黑中國」的帳戶卻置之不理，認為Twitter的做法可謂簡單粗暴的「一刀切」，凡是說中國好話的，基本上就被認定是「五毛黨」。不過，亦不排除Twitter可能使用資訊技術來偵測帳戶活動，在具有一定證據的情況下「大刀闊斧」。

另一方面，Twitter的舉動卻讓台灣網民覺得不意外，甚至支持Twitter的「封殺」，主要原因在於台灣網絡已經盛傳充斥中國大陸網軍「五毛黨」已久，而從蔡英文的高票連任和罷韓的高票數來看，台灣似乎已經在一定程度上「免疫」大陸網軍的影響。

在台灣，近期關於大陸網軍的重大事件可以回溯到2018年「韓流」的崛起，也間接造成民進黨在九合一選舉的大敗。執政的民進黨對此作出的反省之一，就是認為大陸網絡水軍干預台灣選舉，並透過傳播不實消息和「造神運動」造成國民黨韓國瑜「橫空出世」的現象。而後民進黨在準備2020大選的過程中，積極打造親綠的網絡水軍，以便對抗以及平衡大陸網軍所製造出來的輿論風向。

不過若從概念上進行區分，所謂大陸網軍「五毛黨」是指經共產黨系統指揮的資訊工作者，一般而言他們的行為具有集體性、可預測性、目標設定等等，而他們和近來大陸「小粉紅」自發的「戰狼」行為有很大的區別，後者雖然也可能在社交平台上出現具有集體性和組織性（如帝吧出征），但並不一定具有明確的目標設定和可預測性，不過這兩者很容易被台灣網民混淆。許多台灣網民認為在「牆外」的平台上幫共產黨說好話的必然是「五毛黨」，而忽略其中也存在忠黨愛國的「小粉紅」。

但更令台灣民眾困擾的是，隨着中國大陸在國際上影響力的增加，因此台灣也開始出現替中共說話的人，如果一昧將對方打成「五毛黨」或「小粉紅」，似乎完全簡化了台灣社會輿論的多樣性，長久以往可能導致台灣社會成為「一言堂」，而目前台灣社會輿論已經浮現「非黑即白」、「非我族類、其心可誅」的現象，而這是以政治立場來決定對方言論的內容和價值。

當社會無法公開討論讓事實越辯越明，將對台灣的民主政體帶來巨大的傷害。因此在沒有充分證據的情況下，台灣不應隨意將一些帳戶指為所謂「五毛黨」，畢竟他們很可能並非受中國大陸政府指使，這樣的做法將承受打擊言論自由的罵名。台灣對於大陸網絡水軍的定義不明，「網軍攻擊」等的用詞也常常被領導者拿來當打壓民意或轉移焦點的藉口。台灣在用這種詞的時候要謹慎，因為非常容易陷入非黑即白、打壓輿論的工具。