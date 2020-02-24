外交部新任發言人趙立堅亮相　被稱為「推特上最紅的戰狼外交官」

外交部結束網上記者會首日，外交部新聞司副司長趙立堅今天（24日）以發言人身份首度亮相。至此，外交部發言人「天團」又恢復到了3人規模。

早在2019年8月23日，被稱為網紅的外交官趙立堅在出任外交部新聞司副司長一職時，就有傳媒猜測趙立堅是否會成為外交部發言人。半年過去，隨着這位新任發言人的亮相，上述猜測終於成真。

趙立堅出任外交部第31任發言人。（影片截圖）

對於趙立堅從巴基斯坦調回北京，獲任外交部新聞司副司長，有分析指，這反應當下中國外交用人和行事風格的變化，明顯更趨主動、直率和靈活。從更寬廣的視角來看，中國逐漸在國際社會中打響一場針對西方傳媒誤導性宣傳的輿論反擊戰。

由於在社交平台Twitter上十分活躍，趙立堅被稱為「推特上最紅的『戰狼』外交官」。他於2010年5月開通Twitter帳號，至今已獲逾24萬粉絲追蹤。

趙立堅此前在Twitter發布將蘋果切片擺放成華為商標形狀的圖片。（Twitter截圖）

趙立堅此前在Twitter發布一張將蘋果切片擺放成華為商標形狀的圖片，寫道：「特朗普這麼痛恨一間中國民營企業的原因揭曉了，看看華為的標識，它把蘋果切成了碎片。」

趙立堅多次在Twitter上就中國議題論戰。2019年7月，趙立堅曾在Twitter呼應37國對新疆治理的支持，並嚴厲批評西方22國對中國新疆政策的抹黑。他指出：「華盛頓特區的白人從不去東南區，因為那是黑人、拉美裔的地區」。趙立堅還在Twitter上就此問題與美國前國家安全顧問、前駐聯合國大使賴斯（Susan Rice）展開激烈交鋒。

值得一提的是，新型冠狀病毒肺炎疫情在中國爆發後，趙立堅一直在其Twitter上發布中國防控疫情的最新進展。