陳其邁轉戰高雄市長補選有譜　蘇貞昌避談副閣揆接任人選

消息稱民進黨中常會將於6月17日正式徵召台行政院副院長陳其邁參與高雄市長補選，面對媒體詢問是否已決定副院長接棒人選，台閣揆蘇貞昌6月15日稱「我們內閣表現每個都很好」，不願明確點出未來副閣揆接班人選。

至於熱門人選陳其邁在同日受訪時也未鬆口自己未來去向，僅強調一旦自己做出任何決定，他一定是專心、全力來展現自身決心，將自己下階段工作做好。

台行政院副院長陳其邁。（台灣行政院提供）

蘇貞昌15日出席「2020年警察節慶祝大會」，並與台總統蔡英文同台，而陳其邁則於同日參訪台灣人工智慧實驗室Taiwan AI Labs。相對於國民黨與民眾黨仍須在短時間找出角逐高市長補選候選人，民進黨的候選人已呼之欲出，蔡英文6月10日在民進黨受訪時，更「說溜嘴」指出等到黨的補選候選人出線，才會有行政院副院長代理問題，顯然本次補選之戰，陳其邁將再度挑戰高雄市長之位。

至於陳其邁留下的副閣揆之位將由誰接任，輿論多點名在防疫期表現突出的衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津，面對記者詢問這兩人是否為潛在副閣揆人選，蘇貞昌說，兩人表現都很好，但陳其邁都還沒辭職，現在講這事情對於陳不好意思。

輿論點名在防疫期表現突出的衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津接任副閣揆。（中央社）

針對有外傳本次補選，陳其邁將以「有市長，會做事」作為競選主軸，此標語實與蘇貞昌的「有政府，會做事」相唱和。對此，蘇貞昌則肯定陳其邁在任上的表現，為蘇內閣幫忙很大，「有政府，會做事，陳其邁功不可沒」。

陳其邁則表示，「有政府，會做事」是內閣在行政院工作時眾人努力的目標，自己在行政院一年多，團隊在蘇貞昌「沖沖衝」的領導之下，就儘量一天當兩天用，做出有感的施政成績；陳其邁又說，高雄這一年多來紛擾很多，人民望治心切，希望未來新市長誕生後，也能夠讓人民施政有感、「施政重開機」，儘速推動招商引資、捷運路網興建及解決年輕人就業問題。

至於如何看待有望接棒的沈榮津，陳其邁說，「我是很佩服他」，因為在防疫期間，晚上他們還常為了口罩的事情通話，但其他的部會首長也都非常優秀；但基於他現在還沒有辭去副院長一職，陳其邁還是認為媒體聚焦於未來副院長人選一事，「對我來講會有一點小困擾」，不過，他覺得蘇貞昌用人一定會站在整個團隊工作為主，並將推出「一個最有執行力、最有魄力，能夠跟蘇院長密切配合的副院長」。