入列蔡政府監院副院長惹議　前台東縣長黃健庭表示謝絕

國民黨籍前台東縣長黃健庭原本獲得蔡英文提名，出任台灣監察院副院長。不過，這項提名不僅引發藍營內部反彈，綠營也質疑黃健庭涉及司法案件，恐與監察院職務形象相違。 6月20日，黃健庭正式宣布，婉謝蔡英文的提名。

據了解，黃健庭曾在擔任立委期間，涉透過藥商收受回扣，2006年遭檢察官起訴，求刑10年。不過台北地院認定黃健庭不構成貪污圖利罪，但違反商業會計法「財報不實罪」與逃漏稅。

此次台灣總統府擬提名黃健庭出任監察院副院長，引發藍綠反彈。國民黨稱，黃健庭未經中央核准，自行接受蔡英文提名為監察院副院長，決定對他予以停權處分；民進黨方面則有許多人士指黃個人有爭議紀錄。此後，台灣總統府提名記者會也臨時取消。

最終，黃健庭在6月20日下午通過Facebook發佈聲明，正式婉謝蔡英文監察院職務的提名。

國民黨前台東縣長黃健庭獲蔡英文提名成為監察院副院長，此項人事案引發藍綠雙方的反彈，最後黃健庭宣布婉謝蔡英文的邀約，盼替事件畫下休止符。（中央社）

黃健庭發布短片說，對於他被提名，國民黨黨主席江啟臣日前還說恭喜，「過一個晚上什麼都變了」；他稱，自己曾經向蔡英文報吿過自己的司法案件，而當時相關人士一度表態指，經過了解後這些（司法案件）都不是問題。但是黃健庭說，如今他平白受了很多不實指控，當初那些相信自己清白、力主提名自己的人，不僅沒有站出來維護其清白，反而放任他們的同志來羞辱自己。

黃健庭說，如果他的清白不能得到維護，就算進入監察院，也無法發揮功能。黃健庭強調，他在意自己的名聲，勝過任何位置， 「那些拿他當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了。」

黃健庭婉謝監察院副院長的提名後，國民黨回應稱，樂見黃健庭拒絕提名，將不會黨紀處分黃健庭，原本停權的處分也會取消，也期待未來黃健庭能和其他同志一同奮鬥，為改革國民黨努力。

國民黨又稱，從過去兩天民進黨相關黨政人士的發言看來，顯然蔡英文根本只是想利用黃健庭，並非真心要借重國民黨人才，如果蔡英文認為黃健庭是監察院副院長適任人選，應捍衛自己的提名決心，而不是放任黨內同志攻擊。