台美推人才培育合作　蔡英文：強化雙語能力及數位技能

由美國在台協會（AIT）和台灣成立的「人才循環大聯盟計畫」（TCA）今天（12日）舉辦白皮書公開發表會，台灣總統蔡英文致詞時表示，新冠肺炎疫情帶來史無前例的挑戰，全球供應鏈因為疫情衝擊正在轉移，面對挑戰與機會，台灣必須強化雙語能力和數位技能的培育，並持續改善人力資源政策及相關規範，期待台灣跟美國在人才培訓、交流上，可以建立更多樣的合作關係。台灣立法院長游錫堃則說，台美雙邊人才濟濟，相信台美未來充滿無限可能。

人才循環大聯盟計畫（TCA）」首份白皮書發表儀式，台灣國發會主委龔明鑫（左）接下白皮書。（台灣總統府）

蔡英文指出，TCA白皮書涵蓋範圍豐富，包括新創事業發展、學術和教育交流、延攬國際人才等不同面向，並針對人才自由循環流動提出許多寶貴建議，而這波疫情帶來史無前例的挑戰，疫情衝擊，展現產業對創新能量的重大需求，不論是接觸式的追蹤、科技系統提升資源配置的效率、遠距工作和學習等等，數位科技的創意使用，都是防疫生活中的最佳工作，而培養更多創新人才，更是重要的關鍵。蔡英文強調，目前全球供應鏈因為疫情衝擊正在轉移，台灣必須把握機會，在未來全球供應鏈中扮演關鍵角色。

蔡英文認為，面對挑戰和機會，台灣在人才培育上必須強化兩個面向，一是雙語能力，二是數位技能。在雙語能力方面，為了達到2030年雙語國家目標，台灣已透過政策在不同年齡層強化英語教學，而為了讓國際人才在台灣生活、工作更便利，台灣也在積極推動政府機關、銀行都可使用英語溝通，並計畫設置金融人才的訓練中心，提升這方面的人才素質。

蔡英文（右）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）（左）合影時短暫交談。（中央社）

在數位能力方面，蔡英文表示，除繼續提供更多客製化的專業課程，回應產業需求，鼓勵國際企業共同參與培育台灣人才，協助更多台灣年輕人前往海外學習工作，讓他們未來回到台灣能帶回更多新技能。另外，產業全球化是台灣的目標，台灣不論在科技業、製造業、研發領域都處於世界領先地位，希望持續提升台灣國際競爭力，鬆綁相關管制，提供更多政策誘因給企業僱用更多國外專業人才。

蔡英文強調，用這份白皮書來說，就是要把台灣打造成國際人才中心，她非常重視白皮書提出的建議，希望台灣國發會能參考、善用這些建議，讓台灣繼續改善人力資源政策及相關規範，也期待台灣跟美國在人才培育、交流上，建立更多樣的合作關係，一起培育下一代的優秀人才。