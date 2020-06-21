YouTuber改19字姓名成台灣最長　身份證要手寫　警察以為是畫上去

台灣人取名字的限制相當少，近日YouTuber「要投」挑戰要將名字改成全台灣名字最長的人，最終他將名字改成「晉偉臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，總計19字。

YouTuber「要投」的新名字長達19字（點圖放大）：

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台媒報道指，過去名字最長的是立法委員參選人「台灣阿成」，全名是「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，共計15字。

不過現在這個紀錄被打破了。YouTuber「要投」近日上傳影片，挑戰將名字改成全台灣名字最長的人。他在戶政事務所登記改名，將名字改成「晉偉臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，總計19字。而最終經歷四小時，這個名字審核通過。在新身分證上，因為名字實在太長，所以在姓名欄的部分是由承辦人員手寫。

「要投」成功改名後，也到各個需要查驗身分證的地方測試，看看會不會受影響，包括去便利店領包裹、預約牙醫、算命等，期間有許多人以為名字是假的，不過最終都順利達成目的。最後「要投」開車時更遇上警察要求查看身份證，警察拿到身份證時還問：「這是什麼東西？」，並以為身份證上的名字是「要投」畫上去的，而在得知是本名後才放行。

每人一生可改名3次 無字數限制

台媒指，台灣人取名字相當自由，沒有字數限制且只要是教育部規定字典中有收錄的字，都可以當作名字使用。根據規定，凡因字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因，每人一生可改名3次。影片一出後，有不少台灣網民驚覺，原來身份證改名沒有限制字數。也有網友表示，「交通警攔下懶得抄名字算是唯一好處了」。

（綜合報道）