29歲內地失戀女飲半公升白酒上機　耍酒瘋打破舷窗玻璃累飛機迫降

近日，內地一名醉酒女子搭乘青海西寧飛浙江杭州的航班時耍起酒瘋，竟重拳將飛機舷窗內側玻璃打破，導致航班需緊急備降至鄭州機場，目前該女子已被警方刑事拘留。

一名醉酒女子重拳將飛機舷窗內側玻璃打破，導致航班需急降（按圖放大）：

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據河南省公安廳機場公安局通報，5月25日晚，該局接到警情通報，一名醉酒女性旅客在飛機飛行途中將舷窗玻璃破壞，嚴重影響飛行安全，航班迫降鄭州新鄭國際機場。接到指令後，鄭州機場警方趕往現場，將涉事女子控制。

經調查，涉案李姓女子今年29歲，因感情受傷喝下500毫升的白酒後乘坐GJ8528航班欲從西寧飛往杭州。在飛行途中，李女在酒精作用下情緒失控，重拳打向飛機舷窗，導致舷窗內側玻璃破裂，幸虧機務人員及時將她控制，未造成更大的損壞，否則後果不堪設想。經檢測，李女體內酒精濃度高達160毫克/100毫升，事發時屬於醉酒狀態。

據網傳影片顯示，李女被押至河南省公安廳機場公安局後，仍然醉得神智不清，表示不知道為什麼會身處公安局。目前，李女因涉嫌破壞交通工具罪被刑事拘留。

網民熱議：

「武松喝酒打死老虎是有道理的！」

「應該是老拳師了。」

「慶幸分手。」

「以後應該永遠禁止她乘坐飛機。」

（綜合報道）