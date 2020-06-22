【釣魚島改名】國民黨譴責日方侵犯主權　批蔡政府「卑躬屈膝」

日本石垣市議會今天（22日）通過將釣魚島（台灣稱釣魚台）行政區更名「登野城尖閣」。對此，國民黨強調釣魚台列嶼屬於中華民國領土，主權一寸都不能讓，日方此舉無疑是侵犯中華民國領土、主權、漁權，必須強烈譴責。至於台灣總統府方面則表示，任何單邊行為並無助於問題的解決，唯有秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，以和平方式解決東海地區的爭議，共同維護區域的和平與穩定，才是適切做法。

針對日本石垣市議會研擬將釣魚島改名，台灣保釣團體在6月9日率眾赴日本台灣交流協會台北事務所抗議。（多維新聞）

針對釣魚島遭改名，國民黨通過聲明傳達對日方及民進黨政府的不滿。國民黨表示，蔡英文政府不應漠視日方侵門踏戶的舉措，「我們放任一步，對方就會進逼一步」，蔡政府若仍對日方節節退讓，與滿清時期不斷割地賠款的喪權辱國行徑有何不同？

國民黨強調，蔡英文宣示釣魚島是 「我國領土」，卻又對日方更名動作默不作聲，台駐日代表謝長廷只敢對日方表達關切，不敢表達抗議，根本是相互矛盾、邏輯錯亂。蔡英文政府口口聲聲維護台灣主權，遇到日本就「卑躬屈膝」，難道蔡英文的「維護台灣主權」也有雙重標準？

至於綠營方面，台灣總統府發言人張惇涵則表示，「釣魚島列嶼是中華民國領土，這是政府一貫的立場，任何單邊行為並不會改變這個事實。」

張惇涵指出，我們也注意到，「中國公務船長期以來在相關水域騷擾作業漁民致生此次風波」，我們呼籲相關各方，任何單邊行為並無助於問題的妥善解決，唯有秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，以和平方式解決東海地區的爭議，共同維護區域的和平與穩定，才是適切做法。

台灣總統府發言人張惇涵指出，長期以來大陸公務船在附近海域的活動騒擾到附近的漁民，才導致這次的風波。（資料圖片）

台灣外交部方面表示，已透過外交管道向日方表示遺憾及嚴正抗議，並呼籲日方理性克制，勿以片面舉動干擾台灣對釣魚島列嶼的主權，避免影響東海穩定和平及台日友好關係。

宜蘭縣政府今天去公文給台灣內政部，要求把釣魚台正名為「頭城釣魚台」。（中央社）

針對日本沖繩縣石垣市議會今天通過變更釣魚島列嶼名稱一事，由於釣魚島是宜蘭縣行政轄區，縣政府表達遺憾。縣長林姿妙重申，守護主權、護漁權態度不變，呼籲中央與地方站在一起，絕對不能讓中華民國的主權及漁民生計受到傷害。林姿妙表示，6月11日縣議會也已連署通過把釣魚島列嶼正式改名「頭城釣魚台」，縣政府今天公文給中央，呼籲中央重視地方聲音，同意正名為頭城釣魚台。