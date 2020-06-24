【釣魚島改名】台外交部：更名爭議再起肇因大陸海警船巡航釣島

台灣外交部6月24日表示，台灣政府採取具體作為堅決捍衛釣魚島主權。台外交部重申，釣魚島為台灣固有領土，不容置疑，台灣政府堅決維護國家主權，絶不退讓，捍衛主權的決心，堅定不移。 台灣外交部又表示，表示此次釣魚島更名爭議再起，肇因於中國大陸海警船連續巡航釣魚島海域，甚至發生驅逐日本漁船的情況，台灣呼籲各方停止可能升高區域緊張的單邊行為。

台外交部強調，台灣政府為捍衛「釣魚台列嶼」主權，持續採取各種必要措施，「漁權」是主權的重要元素，捍衛漁權、保障台灣漁民可在釣魚島周邊海域作業，就是彰顯主權與捍衛主權的具體作為。

台外交部表示，台灣政府為捍衛釣魚島主權，將採取具體作為，以展台灣捍衛主權的決心。 （屈彥辰／多維新聞）

台外交部說明，為保障台灣漁權，行政院已下令加強護漁，台海巡署除針對釣魚島全天候保持1至3艘巡防艦艇在台日重迭經濟海域值勤外，並依漁汛期及漁民作業與漁船作業情形，機動調整勤務部署，在台灣海域執行護漁勤務，確保「漁船在哪裏，海巡艦艇就在哪裏」。

台外交部又稱，表示此次釣魚島更名爭議再起，肇因於中國大陸海警船連續巡航釣魚島海域，甚至發生驅逐日本漁船的情事，台灣在捍衛釣魚島主權的同時，也呼籲各方停止可能升高區域緊張的單邊行為，審慎處理爭議並避免衝突，以共同維護區域的和平與穩定。

台外交部再次強調，台灣政府堅持台灣擁有釣魚台列嶼主權，今後仍將秉持一貫立場，與政府相關部門攜手合作，積極維護漁民權益，以彰顯台灣主權。