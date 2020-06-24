台灣有限度「解封」　29日起放寬部分港澳及外籍人士入境

台灣的中央流行疫情指揮中心今日（24日）宣布，因應商務經貿交流及人道因素等需求，自6月29日起，除觀光以外，放寬外籍人士、香港及澳門人士入境，但仍需配合入境後居家檢疫14天及其他必要檢疫措施。

台灣於本月29日起放寬部分港澳及外籍人士入境。圖為5月26日，滯留俄羅斯的台灣民眾凌晨搭機到日本東京轉機後 ，於傍晚4時27分抵台。（中央社）

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，外籍人士除觀光、一般社會訪問以外，均可提出申請；港澳人士方面的放寬對象，包括特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動、已取得台灣居留證之台人配偶、子女及商務經貿交流，含工作居留、投資居留及創新創業居留等，均可提出申請。

他介紹道，台灣本次有限度放寬入境，但觀光及一般社會訪問，如訪友、來台看演場會及運動賽事等不開放申請。

陳宗彥指出，為確保飛航防疫安全，並降低開放外籍及港澳人士入境後發生社區疫情風險，對於獲准入境台灣的外籍、香港及澳門人士，要求應於航空公司報到前，主動出示「表訂登機時間前3天內COVID-19核酸檢驗陰性報告（英文版）」，並配合入境後居家檢疫14天及必要檢疫措施。

資料顯示，台灣中央流行疫情指揮中心3月18日宣布，自3月19日零時起，非台籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制入境台灣。