【新冠肺炎】台灣開放港澳等11地短期商務客入境　居家檢疫5至7天

因應境內新冠肺炎疫情趨緩，台灣中央疫情指揮中心宣布，將於22日首度開放11國或地區短期商務客來台，其中包括香港和澳門。申請者需要在登機前3天採檢確認陰性，就可將14天居家檢疫縮短到5至7天。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（中央社）

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，22日起開放短期商務人士來台，入境者需要符合4項條件，包括為中央流行疫情指揮中心宣布可入境的人士、申請來台停留天數小於3個月、短期入境從事商務活動（如：驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等），出發地必須為指揮中心公告的低、中低感染風險國家及地區且登機前14天無其他國家及地區旅遊史。

符合上述條件者，只要在準備登機前3天內採檢的新冠肺炎陰性報告，就可將14天居家檢疫縮短到5至7天。

據了解，低感染風險國家及地區包括：紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹；中低感染風險國家及地區包括：韓國、日本、馬來西亞、新加坡。若有特殊商業需求或其他必要活動，可專案提出個案辦理。

需準備登機前3天內採檢的新冠肺炎陰性報告

出發地為低感染風險國家及地區的商務客，入境台灣後可申請在居家檢疫第5天自費篩檢，中低風險國家商務客則為入境後第7天篩檢，只要確認陰性，就可改為自主健康管理至入境後第21天，包括每天量體溫、回報健康狀況，同時不可搭乘大眾運輸工具，外出時全程配戴口罩。

此外，申請時須準備邀請廠商提供的證明文件、在台行程表以及防疫計畫，同時須準備登機前3天內採檢的新冠肺炎陰性報告。指揮中心亦強調，新制僅限於短期入境的商務人士，若計劃在台停（居）留3個月以上者，仍應依規定於入境後完成14天居家檢疫。