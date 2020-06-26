美國2020全球防制人口販運評比　台灣列第1級香港列第2級

美國國務院公布2020年全球防制人口販運評比報吿（Trafficking in Person Report 20th Edition），台灣在全球180多國與地區中的評比連續11年名列第一級，同一份報吿中，則將香港的評級調至第二級別（監察名單）。 特區政府發言人對報告表示強烈反對，指報告對香港的評級明顯是基於嚴重偏見及欠缺實據支持，特區政府堅拒接受以草率及偏頗方式達致的結論和評級。 台灣內政部表示，該報吿顯示台灣官方與民間密切合作的夥伴關係，發揮團隊力量，成為國際上防制人口販運績效的優良成員。

此次人口販運評比報吿中，台灣被列在第一級。（Trafficking in Person Report 20th Edition, U.S. Department of State）

特區政府發言人對報告表示強烈反對，指出報告內提述的指控，是由不具名人士或團體提出，沒有提供任何具體個案細節，報告中不少分析似乎僅基於傳聞，結論基礎薄弱，對香港的評級明顯是基於嚴重偏見及欠缺實據支持，特區政府堅拒接受以草率及偏頗方式達致的結論和評級。

而台內政部表示，行政院自2019年1月起即持續針對人口販運議題研商對策，提出「2019-2020新守護行動計劃」，將參與的部會成員由16個擴增至19個，包括司法院、法務部、外交部、勞動部、行政院農業委員會等機關，以及民間團體，全方位推動防制工作。

台灣內政部還表示，對於該報吿中提出的建議事項，包含台灣應加強漁船管理，特別是遠洋漁船；訪談、鑑別及保護漁船上可能受剝削漁工；修改相關政策及立法，以停止對移工收取招聘與服務費等，台灣官方都將持續在「行政院防制人口販運協調會報」列管追蹤執行進度；內政部更預定於今（2020）年底，研議完成新守護行動計劃2.0版，推升精進防制人口販運作為。

該報吿將香港列為第二級監察名單，大陸則是第三級。（Trafficking in Person Report 20th Edition, U.S. Department of State）

至於中國大陸，則不意外地被列入第三級，僅優於被放在特別名單中的利比亞、索馬里與也門。