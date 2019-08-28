紐約女生為救人口販賣受害少女定居泰國　開大象共住民宿常年爆滿

紐約女孩Alexa原本是一位攝影師，6年前，為了拯救泰緬邊境遭到販賣的女孩和當地被虐待的10頭大象，她租下了清邁附近2萬平米的荒地，和朋友親手建造了全球唯一一家可以和大象同住的民宿，用民宿的收入來養活自己、女孩和大象。

在這裡大象不用進行表演，而是自由地放養在叢林裡，來這的人可以給大象洗澡、餵食，陪牠們散步，甚至學習如何和大象說話。如果住在這裡，民宿還提供“大象叫早”服務，讓客人和大象一起吃早餐。

現在，民宿常年爆滿，有的房間甚至需要提前2個月才能預訂到，女孩和大象們的生活都越來越好。Alexa也有了家人，和丈夫、兩個孩子一起生活。“在紐約的時候，每個人總是互相攀比，拿自己的生活和別人做比較，到這裡以後，發生了很多美好的事情，可以真正享受生活。”

現在，民宿常年爆滿，有的房間甚至需要提前2個月才能預訂到，女孩和大象們的生活都越來越好。Alexa也有了家人，和丈夫、兩個孩子一起生活。（一条授權使用）

自述：Alexa 撰文：瀟鉞（一条）

全球唯一一家人顃和大象共住民宿

我叫Alexa，是紐約人。現在和丈夫Bay、兒子Tla Chu、收養的女兒Bua，一家四口一起在泰國清邁的鄉下生活。我們在清邁經營一家民宿，這是全球唯一一家人類和大象真正住在一起的民宿。

紐約女孩的泰國歷險記： 救下女孩和大象，開一家民宿養活他們

6年前我第一次到泰國，是跟好朋友Hannah一起幫一個機構做調研。我們碰到一個17歲的女孩Ning，當時她妹妹懷孕了，而她的父母親竟然為了一台摩托車，打算賣掉她。

我和Hannah決定救下Ning，並承諾她的父母承擔她所有教育費用。我們漸漸發現，當地有很多像她一樣處於困境中的女孩，無人幫助，於是我們決定為這些女孩找一個安全的住所，幫助她們脫離原來的環境。

我們坐著出租車在清邁周邊兜兜轉轉，最終找到了這個地方。

我們坐著出租車在清邁周邊兜兜轉轉，最終找到了這個地方。（一条授權使用）

這裡位於泰國因他農山國家公園附近，從清邁開車過來一小時左右。第一次來的時候，這裡只是一片荒地，零零散散住著十幾隻大象。我們發現，這裡的大像是被虐待的。牠們每天要背著沉重的金屬座椅，沒有時間吃飯、休息，在烈日下持續工作12小時。

於是，我和Hannah自己動手造房、做水電。將一棟房子用作女孩們的宿舍，剩下的幾棟作為民宿的房間對外開放，還給大象造了象舍，將這塊地方取名為Chai Lai Orchid。女孩們平時跟我們一起打理民宿，賺來的錢就成了我們和大象的生活費，這裡是我們共同的家。

和Hannah自己動手造房、做水電。將一棟房子用作女孩們的宿舍，剩下的幾棟作為民宿的房間對外開放，還給大象造了象舍，將這塊地方取名為Chai Lai Orchid。（一条授權使用）

全球唯一一家和大象同住的民宿

Chai Lai Orchid不是傳統的星級酒店，如果你追求的是奢華的環境、高級的物品，這裏肯定是令人失望的。這裡佔地面積近2萬平方米，旁邊就是原始森林，各種野生動物隨處可見，還有一條河流穿過。 一共有19間房，散落在山坡和溪澗兩側。有幾間房是傳統克倫族的茅草屋，有一些是竹子做的，還有一些是木頭搭建的樹屋。

民宿開業以後，房間常常爆滿，一些熱門的房間甚至要提前兩個月預訂。來住的客人，幾乎都是衝著大象來的。其實，我覺得訂哪種房間並不重要，因為你可以從所有的房間裡看到大象在四周走動，從早到晚都能聽到大象的聲音。

最特別的一項體驗，叫做“大象叫早”，可以提前一天預訂。第二天早晨，象夫早早地就把大象帶來房間陽台附近，牠們的叫聲會把你從睡夢中吵醒。

這時候，象夫會把你的早餐送進客房，還會帶來大象的早餐——一大盤香蕉。你可以在陽台上餵食大象，甚至是和牠一起共進早餐。住客還可以和我們一起照顧大象：在河裡給牠們洗澡，和牠們一起在峽谷中散散步，甚至學習如何和大象說話。因為生態環境很原始，我們創造了很多可以體驗的野外活動，比如湄王河上的竹筏漂流，或者是找一個地方露營扎寨。

民宿周邊有大大小小10個瀑布，全都是原生態的環境，可以選擇去徒步、甚至到水潭裡游泳。

大象曾飽受虐待，現在牠們無憂無慮

這裡居住著12頭大象：一頭公象，4頭小象，其餘7頭都是母象。我們沒有大象表演，或者對大象進行非人道的訓練。

我們剛搬到這裡的時候，發現大象是長期遭受虐待的。牠們每天工作12個小時，吃不飽睡不好，甚至在烈日下，連在河裡洗個澡降溫的時間都沒有。每一個來泰國的人都想要騎大象、和大象自拍。但是很多人不知道，騎大象對牠們來說是一種傷害。一張沉重的金屬座椅，就會造成大象的健康隱患。為了遮陽和防蚊蟲叮咬，大象平時喜歡用鼻子把泥土甩在背上。如果上面有座椅，會有一些小石子卡在中間，時間久會嵌入皮膚，受到感染。這些感染很難治療，甚至是致命的。

我們暫時無法將牠們放歸野外，所以我們以租的方式救下這些大象。民宿的收入，能保證大象和象夫生存下去。我們沒有買下這些大象，這是為了防止這筆錢落入不法分子手中，再次進行大象的偷渡和買賣。現在，牠們每天沒有固定的工作時間，也不會被賣到別處，或是跟自己的兄弟姐妹分離，這是最讓我開心的事。

我們暫時無法將牠們放歸野外，所以我們以租的方式救下這些大象。民宿的收入，能保證大象和象夫生存下去。（一条來這的人可以給大象洗澡、餵食， 陪牠們散步， 甚至學習如何和大象說話。（一条授權使用））

大象跟人一樣長壽， 每一隻都有自己的個性

每一隻大象都有屬於自己的長相和性格：有些很溫柔、親近人類，有的很膽小，有的則不那麼友好。

Kwan Jai是一頭小象，和其他大象的區別很明顯，頭上的絨毛厚厚的，看起來就好像長著頭髮。Kwan Jai很喜歡親近人，最喜歡我丈夫，走到哪裡都黏著他，是一個很貼心的女孩子。

Mae Noi耳朵的形狀，跟所有的大象都不一樣。我見證了Mae Noi 在這裡的整個生產過程，臨盆的那天，我一直在旁邊陪著、餵甘蔗，直到孩子降生。

Sea Voy是這裡最年長的大象，今年大概有55歲了。大象跟人一樣長壽，所以Sea Voy差不多也是一個老奶奶了。Sea Voy年輕的時候受到很多虐待，現在每天在這裡跟遊客一起拍拍照，當我們的模特，比以前開心多了。Sea Voy是這裡最溫柔的大象，每個人都很愛牠。

不接受直接捐贈， 希望有中國志願者教漢語和包餃子

一開始房東一家人不相信我們，覺得我們一定會倒閉，沒人會願意花錢專門照顧大象。但我們用事實告訴房東，人類可以用一種更加道德、人道主義的方式去對待大象。

民宿剛開業的時候，我們只有4間平房，4名員工。民宿的運營、建造，就從Youtube上自學。我一個人幾乎承包了所有的維修工作，給房間通電、改造浴室。除此之外，我和Hannah還要負責給客人做飯、整理房間。

現在情況好多了，我們有19名正式員工，房間也從4間變成了19間。

現在的佈局圖（一条授權使用）

民宿開業之後，我和Hannah一起成立了Daughters Rising項目，想要幫助更多貧困山區裡遭受人口販賣風險的女性。

做一個社會關懷的企業，而不是直接接受人們捐贈，通過自力更生的辦法，做一個長期的、可持續的、自給自足的事業，這是我一直以來的夢想。

民宿所帶來的所有收入，都用在這些女孩的教育上。平時我們還有各種課程提供給她們：英語課、繪畫課、計算機課，還會有一些自衛和泰拳課。

我們一直都開放志願者招募，但還是常常人手不足。我最希望的是能夠有中國志願者來加入我們，教我們說漢語、包餃子

結婚三年住儲藏間， 泰國清邁憑什麼贏過紐約？

我和Bay相識於6年前，2015年我們在他的老家登記結婚。

Bay來自緬甸克倫族，十七八歲的時候，為了遠離部落的衝突而逃到泰國。作為象夫，他每天給大象割草餵食，工作了很長一段時間都沒有任何報酬。

我第一次見到他是6年前，看到他騎著大象帶遊客走過來。當時覺得，他是我見過最帥的男人。因為語言不通，他一開始試圖想拒絕我，但最後我還是把他追到手了。

Alexa的丈夫Bay（一条授權使用）

我們每天都必須早起。孩子們大約6點起床，準備上學；大象早上7點左右就開始餓了，牠們會發出嚎叫呼喚我們，牠們每天要吃200公斤的食物。然後我們開始各自的工作。

在泰國生活，一切和紐約都是不同的。人們問我，你為什麼要留在這裡。看我的眼神就像我瘋了一樣。但我很不理解那些離開的人：這裡這麼好，為什麼沒有人願意留下呢？

這裡是我到過的最美麗的地方，叢林裡到處都是瀑布，到處都是自然、野外。雖然我們工作很忙，但是每週都要去瀑布徒步兩三次，一家人去野餐，一起享受生活。

我以前從來不覺得自己想當一名母親，遇到我丈夫以後，我懂得了家庭的重要性，現在孩子們就是我最大的幸福。

說出來很好笑，之前我在紐約擔任攝像師，參與製作了十幾部電影。現在我甚至連一台自己的相機都沒有。我們一家四口住在一個老舊的儲藏間上面。

這裡是我到過的最美麗的地方，叢林裡到處都是瀑布，到處都是自然、野外。雖然我們工作很忙，但是每週都要去瀑布徒步兩三次，一家人去野餐，一起享受生活。（一条授權使用）

在紐約的時候，城市生活壓力很大，競爭也很激烈，每個人總是為錢而去做事，拿自己的生活和別人做比較。在這裡生活以後，發生了很多美好的事情。

有客人離開後，又回來住了兩三次，因為他們想回來看看去年的那頭大象。

一個跟著父母來旅遊的小朋友，知道了我丈夫不清楚自己的生日，他第二年攢錢買蛋糕、氣球，重新回到這裡，為所有員工舉辦了一個盛大的生日派對。

我們大多數客人都來自中國、美國，也有部分來自歐洲。

清邁的旅遊業中有40%的遊客都是中國人，我希望更多中國人能了解大象旅遊業背後的真相，跟我們一起拯救更多的大象。

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