美軍罕見公開在台灣聯合訓練片段　台國防部：正常軍事交流

美軍多年來派員到台灣協助台灣軍隊戰訓，卻一直未曝光實況，台灣國防部亦向來列為機密。 不過，美軍特戰第一總隊早前拍攝「EXCELLENCE」（卓越）一片，大量使用美軍來到台灣與台軍共同操演的畫面，進行部隊形象的國際宣傳。片中台軍官兵與美軍在台共同編隊進行測考，參演的UH-60M黑鷹直升機尾桁上，刻有「陸軍」字樣與台灣徽號。而美軍在台代號「Balance Tamper」的特戰部隊互動協訓實況，亦是首度曝光。

美軍特戰第一總隊去年2月公布「EXCELLENCE」（卓越）部隊形象一片，片長44秒，置於官方網站與社群，作為部隊協助訓練的國際宣傳，開頭時有近十秒時間，採用其所轄特戰分隊在台灣與陸軍特戰部隊共同執行室內攻堅、戰傷救護、人員撤離等施訓畫面，多名美軍教官搭配一名身著台方迷彩服的特戰官兵，在台軍營舍中模擬進行戰術搜索、攻堅，並由黑鷹直升機撤離。片中直升機尾桁上陸軍與台灣徽號在片中一閃而過，顯示美軍位置在台灣。

美軍特戰第一總隊去年2月公布「EXCELLENCE」（卓越）部隊形象影片，罕見公開在台灣聯合訓練片段。（美軍特戰第一總隊官方FB）

據指，這是代號「Balance Tamper」的台美特戰部隊互動協訓，兩地每年依據雙方任務與需求，執行1到2次，由美陸軍第一特戰總隊，派遣所轄ODA特戰分隊，來台與台灣三軍特戰部隊，實施共同訓練。

台灣國防部也證實事件，稱美軍公布影片有關披露台美軍事協訓片段，「皆屬正常軍事交流」，對此表示尊重。國防部均依年度計畫執行台美各項軍事交流，不針對個案評論。

值得一提的是，消息經台媒報道後，美軍今天將這部影片重新置頂為官方Facebook專頁動態頁面。