博爾頓新書稱美國會放棄台灣　台外交部強調「對美關係空前友好」

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）近日即將出版新書，據悉，博爾頓爆料稱，他離開白宮後，特朗普拋棄了敘利亞的庫爾德人，對於他下一個可能拋棄的對象，「台灣是最接近名單的第一位」。 對此，台灣外交部稱，對於美國博爾頓新書內容不予評論，但美方對台灣一貫的支持，台美實質關係不斷提升，「對美關係空前友好」。

台外交部發言人歐江安表示，台美關係密切友好，也不評論博爾頓新書內容。 （台灣外交部供圖）

台外交部發言人歐江安表示，台外交部必須嚴正澄清，外交部對於美國前國安顧問的新書內容不予評論，台灣維持中立立場，不介入美國國內選舉或是內政，所以對於新書內容沒有評論。

歐江安說，必須重申台灣跟美國關係密切友好，特朗普政府上台後，多次重申《台灣關係法》跟六項保證等對台安全承諾，履行6次對台軍售，還包括今（2020）年5月剛宣布售給台灣的MK48魚雷，美國特朗普政府用實際行動，反映出美方對台灣一貫的支持，台美實質關係不斷提升。

歐江安回顧過去，表示蔡英文去（2019）年7月進行美國過境，進行民主自由永續之旅，獲得美方高規格接待，創下台灣總統出訪過境美國的時候，停留時間最長的紀錄，蔡英文過訪紐約的時候，曾出席台灣駐紐約辦事處舉辦台灣邦交駐聯合國常任代表的酒會，這也是第一次台灣總統踏進台灣駐美國的辦事處相關機構，參加跟友邦舉行的會議，這有重大的意義。

歐江安更說，蔡英文也在過境美國的時候舉行跟媒體的茶敘，這都是正面紀錄，台美前所未有的密切友好，台灣將秉持互信互惠原則，持續穩健的深化台美全球合作伙伴關係。