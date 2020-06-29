台灣大選｜帖文附雙腿照片　男子稱願以性服務換韓粉不投票遭起訴

在本年初的台灣大選，國民黨大敗，參選人韓國瑜以近300萬票之差輸給爭取連任的總統蔡英文。 一名36歲男子在投票前夕於IG及Facebook發文稱，只要證明是韓粉且不去投票，「我將無償提供一次一定令你難忘的性服務」，遭檢方依違反總統副總統選舉罷免法起訴，案件今日（29日）在高雄地方法院首次開庭。

一名36歲男子稱願以性服務交換韓粉不投票，遭到起訴（點圖放大）：

36歲的張姓男子今年1月間，為使韓國瑜無法當選，在IG及Facebook發文表示，「實在是沒招了，能為國家貢獻的專長或影響力也不夠......。那就這樣吧！如果你是韓粉（需提出各種社群媒體的發言或發文佐證），只要能1/11不去投票（需將身份證寄至指定的地點，我會拒簽收原址退回），我將無償提供一次一定令你難忘的性服務，你要知道，能拿出來交換的，一定要是最好的。」帖文當時還附上一張展露雙腿的照片。

檢方調查指，張男的帖文雖有幾名網友留言回覆，但張男並沒有進一步聯繫；不過張男的行為涉嫌對於有投票權之人行求不正利益，違反總統副總統選舉罷免法，提議法院減刑後仍從輕量刑，並宣告緩刑。

在本年初的台灣大選，國民黨大敗，參選人韓國瑜以近300萬票之差輸給爭取連任的總統蔡英文。（資料圖片）

張男出庭時當庭表達願意認罪，盼能獲緩刑。他解釋，他的初衷不是表達「交換（以性換取韓粉不去投票）」意思，而是因他作為跨性別人士，比較想要理念相對自由的候選人，於是思考自己能拿出什麼。於是他發表相關這論，而他內心自認是接近在立法院外絕食抗議、下跪陳情的程度，因為這是「用身體的不快樂，來交換內心更重要的東西」。

當法官詢問張男，當時是否確實想用性服務交換韓粉不投票，張男點頭。但張男又指，整件事他其實沒考慮清楚，他其實是希望好友看到帖文會私訊詢問「怎麼了」，然後他再詳細表達政治立場。張男強調，他的深層意義是想讓人看見「我對這張票選擇的堅定程度，願意用性交換！」法官表示將擇期再開庭，由合議庭審理。

（《聯合報》）