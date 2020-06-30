國民黨：陳菊高雄市長任內團隊多貪瀆　無資格任監察院長

台灣總統蔡英文提名前高雄市長、民進黨大佬陳菊擔任監察院長，對此，國民黨表示強烈反對。 國民黨6月30日召開「圍繞陳菊的貪腐團隊現形，陳菊有資格掌監察院？」記者會，由國民黨文傳會主委王育敏主持，批評陳菊擔任高雄市長期間的市府團隊貪腐案件層出不窮，不僅遭監察院彈劾、糾正，也遭司法機關起訴、判刑，質疑作為首長的陳菊沒有資格擔任台灣監察院院長。

國民黨稱，網絡最新民調顯示，經過逾2.3萬名網友投票顯示，有高達61%台灣民眾贊同國民黨要求撤換陳菊，另有51%網友認同國民黨立委為表達立場佔領立法院。

王育敏表示，民進黨政治酬庸的醜態已經讓社會大眾普遍不滿，提名派系大老、爭議性高的陳菊擔任監察院長，是傷害國家監督行政作為的公正性與公平性，讓台灣民眾無法接受，國民黨將呼應民意，力抗這份不適任的監委提名名單過關。

國民黨於6月28日佔領枱立法院議場，要求蔡英文撤銷對總統府前秘書長陳菊的監察院長提名。 （Reuters）

王育敏進一步指出，陳菊擔任高雄市長期間的市府團隊爭議不斷，頻頻爆出貪贓枉法情事，包括遭監院彈劾3案，糾正30件，被調查的總數達58件；此外，陳菊在高雄執政12年（2006年-2018年），其市府團隊貪瀆和偽造文書總共105件、194位公務人員遭起訴；陳菊擔任高雄市長期間，身邊圍繞着爭議不斷的貪腐團隊，顯示陳菊的用人與治理出現嚴重問題。她不禁問，「這樣還有資格擔任監察院院長嗎？」

國民黨另根據台灣地檢署起訴和法院判決的案例，列舉陳菊擔任高雄市長期間，較受關注的市府團隊貪瀆案件，如陳菊愛將趙嘉寶擔任高雄世運基金會副執行長期間，藉故向廠商勒索索賄，2014年11月判刑11年定案，卻未入監服刑，直到2019年4月25日遭逮；陳菊2006年選舉的幕後軍師蕭裕正公器私用，動員清潔隊員競選，遭判刑2年等多項陳菊擔任高雄市長任內發生的弊案。

國民黨抨擊，陳菊領導的市府團隊遭起訴、判刑案件不勝枚舉，甚有人涉入台灣重大弊案──慶富案，並抨擊陳其邁，表示其稱讚陳菊對民主、人權的貢獻有目共睹，綠營人士也不斷吹捧陳菊為國家民主人權奮戰，請問陳其邁是支持貪贓枉法的團隊班師回朝嗎？對高雄市負債新台幣三千億元與五千個天坑都視而不見嗎？陳菊過去在黨外爭取過人權，並不能掩飾她的團隊貪贓枉法的事實，更不能作為她擔任必須秉持公正客觀立場的監察院院長的理由，對台灣民主、人權付出貢獻的人很多，但陳菊團隊有多項被監察院調查的案件，她就沒有出任監察院院長的資格。