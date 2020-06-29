【佔領立法院】國民黨杯葛失敗　台立院召開臨時會

國民黨立委28日佔領台灣立法院議場，針對陳菊出任台灣監察院長的人事案進行杯葛，經過19個小時，民進黨立委利用油壓剪將藍委綁在門上的鐵鍊剪斷，順利進入議場，並把藍委從主席台趕下。立法院長游錫堃也於中午12點21分終於站上主席台，宣布召開「全院談話會」，議事人員在國民黨團「反對酬庸、撤回陳菊」的鼓譟呼聲中開始宣讀議程，場面一片混亂。

國民黨立委28日突襲占據立法院議場，民進黨立委29日突圍進入議場，雙方爆發推擠衝突，民進黨立委以人數優勢強力排除，約1小時搶回主席台主導權；立法院長游錫堃（中，持麥克風者）順利站上主席台。（中央社）

下午台灣立法院順利召開第一會期第一次臨時會，並定下考試、監察院委員審查期程；考試委員將於7月10日行使同意權表決；至於監察委員則於7月17日行使同意權表決。

經過6月29日上午藍綠雙方一波激烈攻防，下午朝野仍就回到議場內召開第一次臨時會。根據民進黨立法院黨團總召柯建銘等人的提議，立法院將於7月7日就考試院人事舉行公聽會，7月8日、9日召開立法院全院委員會，並就考試院長、副院長與考試委員被提名人進行詢答，接着7月10日行使同意權表決。

至於監察委員人事案，立法院則將於7月13日舉辦監委人事公聽會，7月14日到16日則就監察委員被提名人進行詢答，並於7月17日立法院院會行使同意權表決。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，這次國民黨立法院黨團破壞公物跑入議場，有點破壞過去幾年議事攻防的慣例，以前大家都是用排隊來決定議場主控權；不過面對媒體追問如何評價國民黨戰力，鄭運鵬則表示，很強，國民黨戰力值得佩服，更打趣說「他們戰力太強我們也傷腦筋，維持現狀就好」。

即便上午藍綠黨團才就議場攻防進行激烈的角力，但下午臨時會時，朝野立委又回到議場內處理議程。（譚英瑛／多維新聞）

時代力量立法院黨團則在議場外召開記者會，該黨立委王婉諭表示，由於本次監委人事引起廣泛討論，故希望所有被提名人皆能出席接下來的監委人事公聽會，這樣才不會讓立法院的人事同意權流於形式。

時代力量立法院黨團總召邱顯智則重申，時代力量主張廢除考試、監察兩院，目前朝野對於廢除考監已達到高度共識，基於目前考監聲望低落，他覺得若沒有好好審查，恐難以對台人交代，故也希望本次同事權行使能夠讓立委可以「逐一審查」，避免有些人選根本沒有受到立委的實質審查。

即便期望本屆考監人選是總統府最後一次考監人事提名，但時代力量立法院黨團依舊強調將嚴厲審查人事案。（時代力量立法院黨團）

至於民眾黨立法院黨團則呼籲執政黨應「考監委名單即刻退回，憲政改革即可啟動」，民眾黨認為，既然蔡英文已表態支持憲政改革，他們要求「憲政改革，即刻啟動」；另針對考監人事案，民眾黨則認為這份名單既不跨黨派，也不多元，更具有酬庸性質，人權委員會也未包含任何具有人權高度的委員，引因此，希望蔡英文先撤回該份名單，重啟憲改。

除了強調執政黨應立即展開「憲政改革」之外，台灣民眾黨立法院黨團也已擬妥廢除考監兩院的憲改草案，根據草案內容，民眾黨擬將監察院審計權及考試院職權整併入總統府、行政院設立的獨立機關，並在總統府下設立獨立機關國家人權委員會；至於監察院的彈劾、糾舉權則併入立法院。（台灣民眾黨立法院黨團）

日前台總統府副秘書長李俊俋受訪時表示，一旦立法院排定臨時會議程後，預計將於7月初啟動拜會立法院長游錫堃與朝野各黨團的行程；而當前規劃分為兩批，先是考試院正副院長及其委員被提名人，再來則是監察院長與監委被提名人。明（30）日總統府蘇嘉全秘書長將率考試院院長、副院長及考試委員被提名人一行拜會立法院長游錫堃。