港版國安法｜台灣多個政黨籲尊重香港自治　重視深層次社會矛盾

針對「港版國安法」通過，國民黨6月30日晚間發出新聞稿，呼籲北京當局應正視曾對香港人所許下的「港人治港、高度自治」的政治承諾。

「港版國安法」正式通過。（資料圖片）

對於「港版國安法」，國民黨表示，基於與香港的特別淵源與同胞情懷，「始終支持港人為維護自身獨特地位所發起的行動，只要有利於港澳人民自由、民主、人權及繁榮，國民黨都樂觀其成」，而黨團目前也已《中華民國憲法》精神與規範，提出更加完善港人庇護規範的具體修法作為，以作為港人爭取民主自由的堅實後盾。

除了強調自己「挺香港」，國民黨更指台灣總統蔡英文的「與香港人民站在一起」已淪為口號，日前的「香港人道援助關懷行動專案」僅有具象徵意義，而無實質功能，故國民黨也呼籲政府應預先提出「更具體」措施，不然只會凸顯選前「挺香港口號之荒謬」。

台灣民眾黨則喊話「中國政府」，勿將「國安問題無限上綱」，反對於香港內部的「深層次社會矛盾」視而不見。時代力量黨主席徐永明亦以臉書（Facebook）發文表示，北京通過「港版國安法」，形同是譭棄北京對世界與香港「一國兩制」的承諾，更指稱，若有人還相信「九二共識，一中各表」，這真的是在「自欺欺人」。