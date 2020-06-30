【港版國安法】吸引港人投資定居　台北市政府設一站式諮詢服務

為因應香港情勢與協助港人移居，台北市政府6月30日召開記者會，宣布將在「新移民專區網站」首頁建立「港澳專區」，以提供港人「居留定居」、「就學進修」、「醫療安全」、「觀光會展」及「投資就業」等生活相關資訊，更將提供專線電話，由通譯人員提供港人諮詢服務。

隨着「香港人道救援行動方案」將於明日上線，今日台北市政府特別召開記者會，介紹市政府提供港人的諮詢服務內容。（台北市政府）

台北市政府的「友善香港專案」下建立的「新移民專區網站」，將與「香港人道救援行動方案」與7月1日一同上線。對此，台北市副市長蔡炳坤於上線前夕召開記者會，介紹台北市政府向港人提供的諮詢服務。

蔡炳坤表示，為應對香港情勢變遷，2019年9月台北市長柯文哲就交代由他定期召開香港專案會議，並定期關注香港局勢發展，也擬妥台北市政府協助港人赴台的各項措施，讓台北市成為真正的友善城市；而這次的「新移民專區網站」下設「港澳專區」將配合陸委會日前公布的「香港人道救援行動方案」於7月1日上線。

至於行政院與台北市府在援港政策上的配合問題，蔡炳坤表示，台北市政府完全與行政院進行配合，政策面由陸委會處理，而地方政府則是處理政策執行面，畢竟中央建構好相關規定，還是要跟地方政府進行聯繫；針對媒體提到北市府將如何應對未來港資失去外資地位的議題，蔡炳坤則說，這議題仍須與行政院政策及相關法令進行配合，畢竟這議題不是台北市政府可自行決定，但目前港資依舊適用外資赴台投資規定。

設「居留定居」等5大主題

根據台北市政府提供的新聞稿，官網上的「港澳專區」將依照需求，設有「居留定居」、「就學進修」、「醫療安全」、「觀光會展」及「投資就業」等5大主題。

其中「居留定居」提供居留和定居的申請方式及準備文件資訊；「就學進修」介紹進入北市中小學的入學規定及應備文件；「醫療安全」則提供健保就醫及社福安全等相關資訊，便利香港人民就醫需求；「觀光會展」提供台北旅遊網在地觀光資訊及台北市會展產業發展說明；「投資就業」則是由「台北市投資服務辦公室」提供一站式招商、產業獎勵、補助服務及香港人民赴台後就業注意事項等。