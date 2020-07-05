台海軍陸戰隊兩棲登陸演練意外釀2死2傷　負責教官疑自責輕生

台灣海軍陸戰隊上周五（3日）在高雄左營操演時，發生橡皮艇翻覆意外，導致7名官兵落海，其中4人因傷送院。繼一名官兵於今日（5日）凌晨去世後，另外一名官兵的家屬於今日傍晚同意放棄急救，宣告其死亡，目前意外已造成2死1命危，1輕傷。 此外，台灣海軍教育訓練暨準則發展指揮部一名負責登陸作戰演習的少校教官今日在營區自殺，初步調查指該少校教官因上周五的意外感到自責而自殺。

台灣國防部長嚴德發3日探視海軍陸戰隊操演意外傷者。（中央社）

台媒報道指，國軍高雄總醫院左營分院今日傍晚表示，陸戰隊上士陳志榮於傍晚6時29分，經家屬同意放棄急救下宣告死亡。目前士官阿瑪勒．道卡仍在高雄總醫院左營分院深切治療部以「人工肺」（ECMO）搶救中。

台媒報道又指，海軍教育訓練暨準則發展指揮部的楊姓少校教官今天屬於在營休假，在早上8點半左右於寢室附近的樓梯間自殺，被官兵經過發現後送醫搶救，不過於10點多宣告不治。檢方發現致命傷是頸部的「索溝痕」，無其他明顯外傷，幾乎排除其他外力介入。

海軍司令部發布的新聞稿指出，經初步調查，楊姓少校教官為兩棲蛙人出身，擔任兩棲教官已7年。楊姓少校教官曾向同袍吐露，對落海意外事件導致人員傷亡感到沮喪、難過。經綜合研判，楊姓少校教官與同袍情誼深厚且責任感重、自尊心強，因感到自責，而導致不幸憾事。

台灣海軍陸戰隊3日在高雄左營操演時，發生橡皮艇翻覆意外。圖為2015年海軍陸戰隊員搭乘CRRC橡皮艇參加演習。（中央社/《聯合報》）

4月發生海軍敦睦艦隊染疫事件時，楊姓少校教官曾在個人Facebook轉載「身為一名軍人的切心感想」文章，內容指出，「我頓時覺得未來打仗我們要保護的是這群人嗎」、「和平時期用生命去救災，出事就把軍人放大檢視逼迫我們到死路」，並直指網友的獵巫心態太嚴重。

（中央社/《聯合報》）