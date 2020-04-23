【新冠肺炎】台海軍艦隊防疫不力　蔡英文公開道歉

台灣海軍敦睦艦隊4月18日驚傳群聚感染新冠肺炎，恐成為台灣防疫破口，引起社會不安與高度關注。 蔡英文連兩日透過台灣總統府發言系統、社群媒體，要求台軍不要隱匿疫情、安穩民心，再於4月22日臨時召開記者會，親自向台灣社會致歉。

蔡英文戴着口罩、神情肅穆的在記者會上表示，台灣國防部在4月21日就初步的調查進度和處置，向社會大眾說明，國防部長嚴德發也向她自請處分。蔡英文強調，身為三軍統帥，「國軍的事，就是我的事，就是我的責任」，海軍這趟任務在防疫上出現大違失，讓民眾因此承擔疫情風險，「我要致上我的歉意」。

蔡英文說，這次違失，她已要求國防部不僅要在最短時間內釐清真相、改正錯誤，違失造成的防疫漏洞，也要快速補上，台灣民眾可以安心。

蔡英文表示，台灣國防部4月21日也檢討四大缺失，「這只是初步，完整調查清楚後，我絕對不會護短」。

蔡英文又稱，台海當前情勢，對岸的軍事動作頻繁，所有疫情期間，必須要的戰備演訓還是要進行，保持正常戰力跟戰備。

針對台軍未來是否有人事異動上的安排，蔡英文三緘其口，僅重申調查仍在進行，待完整調查出爐後釐清責任，再進行懲處，但絕對不會護短。

不過對於台灣軍方近來就敦睦艦隊染疫事件的對外發言，蔡英文顯然也感到不滿意，她強調，初期台軍在事件上的許多細節，以及資訊的掌握上，「確實是有一些落差，所以回應上確實有一些讓民眾感到不清楚，甚至是懷疑的地方」。她並承認台灣海軍這次的敦睦艦隊，確實有執行「一些比較特殊的任務」，艦隊除了去帕勞外，並沒有前往其他地方。