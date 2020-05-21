達賴喇嘛認證轉世靈童「失蹤」25年　外交部：他已大學畢業有工作

5月19日，中國外交部發言人趙立堅透露，被十四世達賴喇嘛認定為十世班禪轉世靈童的根敦確吉尼瑪（亦有譯作「更登確吉尼瑪」或「根敦曲吉尼瑪」）接受了免費義務教育，已經大學畢業，現在31歲，有一份工作。 第十世班禪於1989年圓寂後，中國政府組織尋找轉世靈童，根敦確吉尼瑪即為候選人之一。不過，此後十四世達賴喇嘛搶先宣布根敦確吉尼瑪為轉世靈童，中國政府隨即表示否認，之後又確認另一名候選人堅贊諾布確認為轉世靈童。 根敦確吉尼瑪此後「失蹤」。達賴喇嘛方面指其遭到軟禁，並一直要求中國政府交代其下落。近日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦要求中國政府交代根敦確吉尼瑪的下落。

趙立堅稱，無論是根敦確吉尼瑪還是其家庭都不願被打擾「目前正常的生活」，警吿美國不要利用西藏議題干涉中國內部事務。

根敦確吉尼瑪幼年照片。（網絡圖片）

事實上，中國官方此前就曾透露過根敦確吉尼瑪的現狀。在中國政府1996年曾指更登確吉尼瑪只是「普通小孩」，「為了避免其陷入政治鬥爭中」，政府並於1995年5月17日將其從家中帶走「保護起來」，而西藏流亡政府稱他是世界上年紀最小的政治犯，又呼籲國際社會關注。

2006年，中國政府稱根敦確吉尼瑪狀況良好，他的家人只想過平靜生活。

2011年，有藏人在聯合國外遊行，並舉起根敦確吉尼瑪照片。（網絡圖片）

西藏自治區副主席尼瑪次仁在2007年7月28日曾強調，將根敦確吉尼瑪稱為班禪是「不合法」的，同時強調更登確吉尼瑪目前已在西藏上高中，兄弟姐妹中既有學生亦有已工作的社會人士。

2015年9月，時任西藏黨委統戰部部務會成員羅布頓珠亦向國際傳媒宣稱，根敦確吉尼瑪正在接受教育，「正常地生活、健康成長」。

2019年5月5日，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋（右）在北京接見第十一世班禪額爾德尼·確吉傑布。（新華社）

近年來，隨著第十四世達賴喇嘛年事已高，達賴喇嘛轉世問題也開始為世人所關注。達賴喇嘛此前在印度達蘭薩拉曾對路透社表示，他圓寂之後，他的轉世靈童可能會在印度被找到。他稱，雖然中國政府可能會自己找到一個轉世靈童，但是「沒有人會尊重（中國挑選的達賴喇嘛）。」

對此，中國政府多次強調，達賴喇嘛轉世必須遵守的中國國家法規和宗教儀軌，必須經中共中央政府批准，否則即視為非法。