台海軍演練突擊艇翻覆2死2傷　肇因調查：湧浪突變大排除人為因素

台灣海軍陸戰隊上周五（3日）演練時發生突擊艇翻覆意外，造成2死2傷。海軍政戰主任孫常德中將今日（6日）在意外調查說明臨時記者會上表示，共2艘突擊艇、14人落海，其中11人自行游泳上岸，已排除人為及機械因素，肇因是湧浪等環境因素。

台灣海軍司令部6日下午召開「聯合登陸作戰操演意外事件調查說明」臨時記者會。（中央社）

台灣海軍陸戰隊3日實施聯興聯合登陸作戰操演，卻在高雄左營桃子園外海發生突擊艇翻覆意外，造成4人送醫，其中3人（上兵蔡博宇、上士陳志榮、中士阿瑪勒．道卡杜）安裝人工肺急救；其後蔡博宇、陳志榮宣告不治。

孫常德中將在記者會上表示，這次事件可從人為、機械及環境因素3方面分析肇因。人為因素方面，參加演練人員都已完成游泳、武裝泅渡、駐地專精管道、操舟及全員全裝舟波等訓練合格，操演部隊採循序漸進方式訓練，在桃子園海域曾經執行過2次自主任務訓練及2次組合訓練，7月3日這次是99旅步2營步6連第3次的組合訓練。在操演前，由操演指揮官召開航前會，提示各項突發狀況處置作為；操演當日上午還由連長實施勤前教育並下達安全規定，綜上「可排除人為因素」。

台灣海軍陸戰隊3日在高雄左營操演時，發生橡皮艇翻覆意外。圖為2015年海軍陸戰隊員搭乘CRRC橡皮艇參加演習。（中央社）

機械因素方面，操演前所有8艘突擊艇、操舟機都已由兩棲偵搜大隊完成檢驗鑑定，狀況均正常，因此「可排除機械因素」。

環境因素方面，當日上午8時，「登陸操演-灘頭作業組」回報，操演區激浪最大浪高約0.9米，平均浪高約0.6米、流向北流 、風向南風、海象3級（風速10節），操演地區海象符合突擊艇海象操作標準。但左營海域操演地區在上午8時40分的海象，瞬間湧浪變大，查證當日操演主控艦中平軍艦實測操演海域海上風速為13節；8時48分，2號、6號突擊艇因受後方湧浪推擠翻覆。因此綜合研判，環境因素是本次肇事的主要原因。

對於人員受傷和死亡原因，孫常德說，經診斷研判為吸入性嗆傷，因為肺部浸水，導致肺泡無法提供充足氧氣至其他器官，以致腦部缺氧昏迷。

（中央社、聯合報）