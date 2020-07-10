【台港轉冷】至今未獲港府核發簽證　台駐港機構代表兩年無法派駐

兩岸關係近年陷入僵局，以致台港關係亦轉冷。據台媒報道，台灣在香港的台北經濟文化辦事處，處長盧長水至今超過兩年時間，仍未獲得香港政府核發工作簽證，無法派駐。 報道更指，隨着「港版國安法」實施，令人關心情勢會否上升至辦事處最終要撤離。

台北經濟文化辦事處主任盧長水。（網絡圖片）

據了解，台北經濟文化辦事處隸屬陸委會，前身是「中華旅行社」，在2011年7月15日正式更名至今。辦事處共有約15名從台灣派駐香港的辦事人員，以及約有50名香港本地僱員。現任處長盧長水早在2018年6月就獲陸委會委任，但至今仍無法履新。

報道提到，台北經濟文化辦事處象徵台港關係，2008年馬英九當選台灣總統後，兩岸關係升溫，台港隨即得以成立半官方機構策進會及協進會，被稱為台灣與香港的「小兩會」，每年都會有一次聯席會議。至2011年，「中華旅行社」更名為「台北經濟文化辦事處」，同時香港政府在台灣設立「香港經濟貿易文化辦事處」，台港人員互設駐辦公室，台港關係大突破。

惟至蔡英文上台後，兩岸關係陷入僵局，台港關係亦愈趨嚴峻，不但「小兩會」未能召開，盧長水至一直未獲香港政府核發工作簽證，無法派駐香港。不過值得一提是，陸委會發言人邱垂正此前曾經表示，面對「港版國安法」恐對台北經濟文化辦事處造成威脅，已備有應變計劃，並強調不會主動撤離。

（聯合新聞網）