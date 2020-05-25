【港版國安法】台總統府高層：若香港自治不再　台港關係重新檢討

面對中國大陸將制定「港版國安法」，台灣總統府副秘書長李俊俋今天（25日）赴台立法院備詢時表示，假使港人因追尋自由遭受緊急危害，過往台灣政府均以《香港澳門關係條例》第18條協助港人在台居留；如果中國大陸跳過香港立法會，直接制定「港版國安法」，這將全面改變香港自治情勢，「民主自由基本價值都不見」。

雖然今日議程是「中華民國107年度中央政府總決算審核報吿（總統府等機關）」，但整場質詢圍繞在「總統府資安及泄密疑雲」與香港國安法等議題上。（國會頻道）

台灣總統蔡英文於5月24日晚間表示，台灣政府始終高度關心香港情勢，以確保雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障，根據《香港澳門關係條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，將可以適用該條例一部份或全部。

台灣總統蔡英文24日晚通過Facebook表示，她很關心此刻的香港情況。同時指出，相關情況一旦發生變化，台灣方面可能會停止適用《香港澳門關係條例》（《港澳條例》）。（蔡英文Facebook）

針對蔡英文發言特別述及《港澳條例》第60條，而非過去經常提及的第18條，李俊俋表示，發文主要是特別提醒北京，若強制通過「港版國安法」，這將改變台港交流的現狀，「香港就跟其他中國地區無異」，這時候台灣是否要檢討《港澳條例》。除了蔡英文臉書引述到的《港澳條例》第60條之外，台立法院也有多位立委對《港澳條例》有修法提案，未來眾人將共同討論。

本條例施行後，香港或澳門情況發生變化，致本條例之施行有危害台灣地區安全之虞時，行政院得報請總統依憲法增修條文第二條第四項之規定，停止本條例一部或全部之適用，並應即將其決定附具理由於十日內送請立法院追認，如立法院二分之一不同意或不為審議時，該決定立即失效。恢復一部或全部適用時，亦同。本條例停止適用之部分，如未另定法律規範，與香港或澳門之關係，適用台灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定。 《香港澳門關係條例》第60條

台灣總統府國安會副秘書長蔡明彥另於備詢時指出，假使香港自由民主狀況持續惡化，台灣將動用《港澳條例》第60條，會是北京可能將面對的情況，「這部分希望北京可以三思，不要讓台港交流走到重新檢討《港澳條例》那一步」，不代表拋出訊息就會馬上使用。

至於「港版國安法」是否將使香港資金轉入台灣，蔡明彥認為，「港版國安法」將破壞香港身為國際金融中心的地位，香港資金已在先前反修例運動大幅流入台灣，2019年相對於2018年同期已有6成資金轉入，今（2020）年資金可能會更多進到台灣。

面對國民黨立委賴士葆詢問，隨着香港情勢變化，港人是否大舉赴台，蔡明彥則表示，今（2020）年前幾個月有出現港人大幅入台的情況。

據台灣移民署統計資料顯示，去年香港居民赴台居留人數突破5000人，共有5858人，較2018年的4148人增加41%，也是移民署自2016年將港澳居留定居人數分開計算後的新高；而2016年、2017年則分別有4057人、4015人，顯示過去幾年的變動幅度小，比較而言2019年增幅明顯。此外，2020年前4個月港人赴台居留人數為2383人，若全年按此數量計算，則可達到7149人，將再創新高。

另外，去年香港居民獲得定居許可（即可以申領護照及身份證）的人數也達到1474人，較前年的1090人多，也比2016年、2017年的1086人、1074人多。今年前4個月港人獲得定居許可的人數則為474人。

據台灣移民署指出，近年港人赴台居留、定居的人數有逐漸增加的趨勢，不排除未來仍會持續增加。統計資料顯示，去年爆發反修例示威後，自9月開始，當月赴台居留的港人就達到882人，10月則達到1243人，但部分原因是在台就讀的港生申請居留，而其後的11月、12月，甚至今年的第1季，港人赴台居留的人數，每月都超過600人，均較2016到2019年同時期的人數為多。