【漢光演習】解放軍艦艇頻現外海　台媒引台軍方消息：蒐集參數

台軍在周一（13日）起舉行一連五天的漢光演習，其中周三（15日）將在九鵬基地外海明天進行聯合火力實彈射擊。 消息指，台軍演習期間，解放軍艦艇近期頻頻出現在台灣東南海域。台媒引述軍方情報人士研判，相信是其任務應是蒐集參數。 國防部則回應指，台軍對於台灣周邊海空情報狀況都有掌握，籲民眾可以放心。

聯合防空操演期間，幻象2000戰機、IDF經國號戰機模擬緊急升空攔截入侵敵機。（軍聞社）

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據了解，漢光演習首日是各式戰機保存戰力演練，駐守在台灣西部的各式戰機已轉場進入花蓮佳山基地。在台東演練的項目主要是知本海邊的反登陸和空軍志航基地的反空降。例如天弓防空導彈已進入戰術位置，空軍防空指揮部部署在台東志航基地內的空軍防空613營，下午也有將短程低空麻雀導彈及35快炮移防台東市郊的加路蘭風景區。

至於周二至周五（17日）則是濱海決勝和灘岸殲敵（反登陸）等。其中清晨有「三軍聯合防空作戰演練」，空軍戰機受令後緊急起飛，實施防空攔截演練，地面防空部隊則是機動進入陣地進行接戰演練，以驗證各部隊防空應變作為。另一方面，周二上午有一批陸軍主力戰車M60A3及各式裝甲車，大陣仗經過台東市街頭，移防至知本海灘進行灘岸殲敵演練。

對於解放軍艦艇周一出現在蘭嶼外海，一度停留徘徊後繼續往東北航行，至周二脫離監控範圍。報道引述台軍的研判，指解放軍在漢光演習期間都會滯留在蘭嶼外海附近，主要任務應是蒐集漢光演習在九鵬外海進行聯合火力實彈射擊的參數。

一名退休台灣空軍飛行官亦受訪透露，過去奉命前往監拍解放軍的艦艇，發現對方過去是以向陽紅等海測船為掩護，現在則以各式船隻當作情報船。例如數年前同一時期大陸「福遠漁055」漁船出現在蘭嶼海域，但並未從事捕漁作業，也沒有打撈紅珊瑚，被海巡署察覺可疑予以驅離。

（中央社）