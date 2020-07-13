台灣漢光實兵實彈演習今舉行　F-16等戰機轉場花蓮佳山基地

台灣今晨起展開為期5日的「漢光36號」實兵實彈演習。台灣軍聞社報道，台空軍相關機型實施戰力防護戰備轉場；同時，運輸機也將所需後勤維保人力、裝備載運至指定地點。

依據往例，漢光演習的第一天著重於戰力防護與戰力保存，駐守在台灣西部的各式戰機，包括F-16等轉場至花蓮佳山基地等地，停泊在軍港內的各式軍艦也緊急出港，赴指定地點集結備戰。

軍聞社報道，台空軍戰機清晨時分由原駐地起飛，依計畫分赴相關基地，由地勤官兵逐一為戰機進行檢整，拆除掛載彈藥後，再由拖機班人員將戰機拖進機庫。

資料顯示，花蓮佳山基地是台灣空軍戰機保存戰力的重要處所，美方將售台的AIM-120先進中程空對空飛彈移交台方保管後，大部分也送至此地儲放，再少批量送往各空軍基地擔負戰備任務。

台空軍F-16戰機進行戰備轉場任務。（中央社）

台灣軍方人士日前指出，此次漢光演習大致可分為今日的「戰力防護及保存」，14日、15日的「濱海決勝」，以及16日、17日的「灘岸殲敵」。這次演習的特別之處，在於去年剛成立的聯合兵種營首次投入演練、睽違13年的劍龍級潛艦戰雷驗證、三大特勤隊（憲兵、海巡、警政）首次反劫持聯合演練，以及後備軍人16日將在台中甲南海灘反登陸演練中火砲試射。