台灣青天白日滿地紅旗「被消失」？　德外交部：3年來未曾放官網

德國外交部網站上的國家（地區）介紹列表中，台灣頁面上的旗幟呈現一片空白。有德國記者質疑，為何代表台灣的青天白日滿地紅旗會從外交部網站上「消失」。 對於「被消失」的說法，德國外交部表示，官網上從未使用過，並非突然撤下。台灣駐德代表處也澄清，台灣欄位本就未顯示青天白日滿地紅旗，不存在北京施壓一說。

德國外交部的各國及地區介紹列表中，台灣一片空白。（德國外交部網站）

這場「爭議」始於上周五（7月10日）。當時，德國自媒體記者 Tilo Jung在政府例行記者會上詢問德國外交部副發言人Rainer Breul，「為何外交部的各國介紹列表中沒有顯示台灣國旗，只是空白一片，難道這是在向中國舉白旗？」

Rainer Breul並沒有立即做出回答，但立即排除近期內進行過更新的可能性。

周一（13日）的記者會上，Rainer Breul 再回應稱，經過求證，德國外交部自2017年網站改版以來沒有顯示過台灣青天白日滿地紅旗，在過去的網站記錄中也沒有找到針對台灣青天白日滿地紅旗的其它處理方式。「國旗是國家地位的象徵，基於德國的中國政策，台灣在國旗欄的部分用空白的方式來呈現。」

台灣駐德代表處今日也聲明，德國和大多數與北京建交的國家一樣，基於「一中政策」僅承認中華人民共和國，沒有承認台灣。「國旗未能在德國外交部的官網上出現，這點和絕大部分與中國建交的國家一樣。」

台灣外交部發言人歐江安昨日（13日）則回應表示，「外交部對這樣的差異做法無法接受，因為介紹台灣的網頁與其他國家或地區呈現方式不一致，只會對各國的民眾造成沒必要的誤會......希望德方能以更衡平、一致的方式，妥善調整德國外交部的網頁設計，避免造成具有歧視性的誤會。」