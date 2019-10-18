遊南京舉青天白日旗被公安扣押　台青年Fb道歉：不是有意挑釁

台灣青年楊翰傑近日在網上自爆，他在大陸旅遊時，因為在南京中山陵前舉起「青天白日滿地紅旗」拍照留念，隨即遭大陸公安帶走並扣押在派出所5小時，更被要求寫下悔過書。 楊翰傑周四（17日）在Facebook詳細回應事件，還原被扣押的全過程。他翌日（18日）又上載Vlog片段，講述舉旗的經過，並在片中道歉說「我錯了」，又指自己「不是有意挑釁大陸百姓」。

楊翰傑在中山陵前舉起青天白日旗拍照。（Facebook：Pasuya Yang）

楊翰傑在Facebook貼出一篇長文，以自問自答（Q&A）的形式講述事情經過。他表示，自己去旅遊時習慣攜帶青天白日旗與景點合照，雖然在前往大陸前就認為可能有危險性，但中華人民共和國憲法說「人民有言論自由」，加上有大陸網友跟他說舉青天白日旗不會有事，才決定繼續拍照。而他在網上看過有一些台灣人曾在幾年前做過相同的事也沒有出現問題，卻沒想到自己會被帶去派出所。

關於事發的原因和扣押過程，楊翰傑說，他當日在中山陵前沒有說話、沒有做不雅動作，只是舉旗10秒就被管理員關切，對方要求他刪除影片和照片，楊翰傑做了之後卻被要求交出旗幟，之後2位便衣民警到場便查看他的手機，隨後又將他帶回派出所。

到派出所後，在沒有經過楊翰傑的同意下，公安輪流查看他的手機，開始質問他問題。楊說，「他們有質問我，為什麼要在這麼多國家舉青天白日旗拍照？我說我想留下旅遊的紀念。他們問我知不知道『新中國』已經是五星旗了？」之後他就被公安告知要依法律去做筆錄。

楊翰傑表示，在筆錄過程，公安問了許多細節事項，甚至包括了台灣的戶籍，之後他們也當場搜查了楊的包包並攤開來拍照，他說「最重要的，開始問我政治立場！問我支不支持一個中國原則、兩岸和平統一？！問我覺得蔡英文怎樣？問我覺得中國的發展怎麼樣？」期間公安也不斷翻查他的手機，讓他覺得沒有隱私。

由於公安給了楊翰傑使用手機的時間，他便趁機發文，結果被對方發現。楊說，「接著他開始『指導+政治教育』我，在中國的自由都是相對的、沒有絕對的自由，並且批評我們台灣跟美國一樣給了絕對的自由搞到天下大亂」，而他也提到公安除了要求他寫悔過書，也提醒他「中國的所有網絡言論都是有被監管的」、「中國很自由，但是是相對的自由」。

楊翰傑在影片中向「大陸百姓」表示歉意。（影片截圖）

除了貼出長文以外，楊翰傑也自製了一段長約2分鐘的Vlog影片，片段內容有他在南京中山陵遊玩以及舉起青天白日旗的畫面，也有他在派出所門口的自拍，以及後來坐高鐵去上海的經歷。

楊翰傑在片段說，再次跟所有大陸百姓說聲「對不起，我錯了，但我不是有意挑釁你們」，並表示「中山陵派出所……此生難忘」。

（綜合報道）